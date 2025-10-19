< sekcia Regióny
V Parku Andreja Sládkoviča v Krupine plánujú výrub rizikových stromov
Mesto požiadalo príslušný orgán ochrany prírody o povolenie na výrub deviatich stromov.
Autor TASR
Krupina 19. októbra (TASR) - Mesto Krupina plánuje výrub stromov v Parku Andreja Sládkoviča. Dôvodom je ich nevyhovujúci stav, pre ktorý predstavujú riziko pre bezpečnosť a zdravie obyvateľov, ako aj pre ochranu majetku v ich okolí. Informovala o tom krupinská samospráva s tým, že odstránené stromy nahradia novou výsadbou, ktorá prispeje k revitalizácii parku a dlhodobej udržateľnosti zelene.
Vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta krupinského mestského úradu Norbert Kemp pre TASR uviedol, že mesto požiadalo príslušný orgán ochrany prírody o povolenie na výrub deviatich stromov. Podľa jeho slov ich vyrúbu na základe odporúčania z vypracovaného dendrologického posudku. Ten nechalo mesto aktualizovať po tom, čo v nedávnej minulosti vyvrátilo v parku vzrastlý strom. „Našťastie to bolo v nočných hodinách a nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia ani poškodeniu priľahlého majetku,“ priblížil.
Kemp dodal, že posudok navrhol sanovať viacero drevín, avšak mesto požiadalo o výrub deviatich najkritickejších stromov, ktorých zdravotný stav, tvar koruny alebo naklonenie môže potenciálne ohroziť verejné zdravie v okolí sa pohybujúcich chodcov či poškodiť nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v ich okolí. S výrubom začnú podľa jeho slov po nadobudnutí právoplatnosti povolenia na výrub a mimo vegetačného obdobia.
Mesto aktuálne pripravuje aj komplexnú rekonštrukciu parku vrátane realizácie vodozádržných opatrení, na ktorú získalo dotáciu vo výške takmer 857.000 eur. Primátor Radoslav Vazan už pred časom informoval, že v rámci projektu komplexne vymenia povrchy, mobiliár, verejné osvetlenie a opravia schodiská.
Park v čase svojho založenia niesol meno po Andrejovi Hlinkovi, neskôr bol premenovaný na Park Andreja Sládkoviča. Vznikol na vonkajšej časti hradieb v 30. rokoch minulého storočia, keď tu boli vysadené viaceré platany, lipy a jasene. V súčasnosti je vďaka klíme, ktorú poskytuje, vyhľadávaným miestom oddychu miestnych obyvateľov.
