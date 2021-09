V Dolnej Krupej sa uskutoční koncert skladieb Beethovena

Dolná Krupá 21. septembra (TASR) - Park kaštieľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava sa v sobotu (25. 9.) rozozvučí skladbami Ludwiga van Beethovena a Johannesa Brahmsa, ktoré zaznejú v podaní slovenských interpretov. TASR o tom informovala Katarína Čučková z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.



Krajská organizácia v spolupráci s partnermi projektu pripravila prvý ročník koncertu, ktorý má v budúcnosti potenciál stať sa pravidelným podujatím, ktoré spája výnimočný hudobný zážitok s objavovaním skrytých príbehov miest Trnavského kraja.



Hlavnou myšlienkou podujatia je priniesť kvalitnú komornú hudbu v prevedení slovenských interpretov na miesto, ktoré dýcha atmosférou príbehov a legiend. "Výnimočné miesta, za ktorými často cestujeme do iných krajín, objavujeme aj v našom kraji. Cieľom je predstaviť krásy obce a umožniť im odniesť si odtiaľto netradičný zážitok. Vidieť prírodu a navštíviť Hudobné múzeum, cítiť vôňu ruží, ochutnať tunajšiu medovinu a započúvať sa do Beethovenových skladieb," uviedol predseda KOCR Trnavský kraj Pavol Kalman.



"Či už prichádza návštevník do Dolnej Krupej objavovať históriu, načerpať energiu a oddýchnuť si v krásnej prírode, alebo chce odhaliť tajomstvá legendy o Beethovenovej láske, nebude sklamaný. Preto aj koncert na tomto mieste bude sprevádzaný jedinečnou atmosférou spojenia hudobného zážitku s geniom loci parku krupského kaštieľa," doplnil predseda TTSK Jozef Viskupič.



Dominantou Dolnej Krupej je klasicistický kaštieľ s rozľahlým parkom, v ktorom mal pobývať aj Ludwig van Beethoven. "Príbeh geniálneho skladateľa, ktorý učil mladé dámy z rodiny Brunsvikovcov hre na klavír, sa stal jedným z námetov koncertu. Ďalším motívom je rozárium, ktoré založila tzv. "Ružová grófka" Choteková. Dodnes sa v rozáriu nachádza odroda ruže, ktorú vyšľachtila sama grófka," informovala Čučková.