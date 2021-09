V parku kaštieľa v Dolnej Krupej zazneli skladby Brahmsa i Beethovena

Dolná Krupá 27. septembra (TASR) – V parku kaštieľa v Dolnej Krupej v okrese Trnava sa uskutočnil v sobotu (25. 9.) koncert komornej hudby pod názvom Rozárium hudby. TASR o tom informovala Katarína Čučková z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj. Návštevníci koncertu si vypočuli skladby Ludwiga van Beethovena a Johannesa Brahmsa v podaní špičkových slovenských interpretov v atmosfére parku.



"Rád som sa zúčastnil kvalitného koncertu komornej hudby a predstavenia slovenskej špičky hudobníkov. Je veľmi podstatné, obzvlášť v tejto pandemickej dobe, podporovať umelcov, kultúru a prinášať ju bližšie k ľuďom," uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.



Návštevníci koncertu mohli navštíviť Hudobné múzeum, alebo sa poprechádzať rozáriom Márie Henriety Chotekovej v Medolandii. Na koncerte sa predstavili interpreti slovenskej hudobnej scény violončelista Jozef Lupták, klaviristka Nora Skuta, huslisti Igor Karško, Marián Svetlík, Daniel Rumler, violista Martin Ruman a violončelistka Katarína Zajacová.



Podujatie prinieslo spojenie hudobného zážitku s objavovaním histórie a prírodných krás obce. "Krajská organizácia v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Hudobným múzeom, ktoré spravuje kaštieľ, usporiadala podujatie v areáli parku venované dvom fenoménom súvisiacim s dejinami kaštieľa – hudbe a ružiam. Hudobná tradícia lokality je spojená s menom významného skladateľa van Beethovena a vznikom jeho svetoznámej Sonáty mesačného svitu na úsvite 19. storočia. Za ružiarsku tradíciu sme vďační grófke Márii Henriete Chotekovej, zakladateľke rozária, ktoré začiatkom 20. storočia obdivovala celá Európa," informovala riaditeľka múzea Edita Bugalová.



"Bolo nám cťou privítať návštevníkov, ktorí si v kaštieľskom parku užili skvelú atmosféru koncertu. Veríme, že si diváci z tohto vystúpenia odniesli hlboký hudobný zážitok a budú sa do Dolnej Krupej radi vracať aj so spomienkou na toto umelecké predstavenie," doplnil starosta Marek Dekan.