V parku Kúpeľov Sliač bude prvýkrát festival o duševnej pohode

Zvolen 29. apríla (TASR) - V parku Kúpeľov Sliač vo Zvolenskom okrese bude prvýkrát festival Kruhy. Témy sa zamerajú na zdravie, duševnú pohodu, na osobnostný rozvoj či výchovu. TASR o tom za Kúpele Sliač informovala Anna Jadušová s tým, že podujatie sa uskutoční v sobotu 3. mája.



Pripravujú diskusie, rozhovory, aktivity pre najmenších a hudobný program. „Keďže podujatie organizujeme ako verejný festival pri príležitosti konania odbornej konferencie, ľudia budú mať príležitosť zúčastniť sa na aktivitách s odborníkmi na duševné zdravie,“ objasnila. Vystúpia napríklad prezident Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Michal Patarák i psychologičky. Zastúpenie budú mať aj organizácie, ktoré sa venujú podpore duševného zdravia.



Riaditeľ Kúpeľov Sliač Martin Beňuch zdôraznil, že počas dňa bude téma duševnej pohody umocnená prostredím parku, ktorý vytvára priestor na spomalenie a zamyslenie sa.



Jadušová uviedla, že hromadná doprava i vlaky do kúpeľov budú počas soboty premávať zadarmo. Týka sa to vlakov na trasách Banská Bystrica - Sliač - Zvolen. Zo železničnej stanice sa cestujúci do parku prepravia kyvadlovou autobusovou dopravou, prípadne turistickým vláčikom z centra mesta. „Cesta vlakom je zároveň oceňovaným zážitkom zo strany najmenších cestujúcich. Rodičia s deťmi si tak zážitok z podujatia dokážu predĺžiť aj o samotnú cestu,“ povedal hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Dominik Drevický.



Pre tých, ktorí zvolia automobilovú dopravu, budú v Sliači pripravené dve záchytné plochy. Parkoviská kúpeľov v tento deň nebudú verejnosti dostupné, rovnako nebude možné parkovať pozdĺž areálu kúpeľov. Záchytné parkoviská budú v blízkosti civilného letiska Sliač a pri železničnej stanici. „Kyvadlová doprava Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen bude premávať v polhodinových intervaloch z vytýčených zastávok,“ reagujú kúpele.