V žilinskom parku nainštalovali prvý automat s poéziou na Slovensku

Žilina 7. decembra (TASR) – V Parku Ľudovíta Štúra v Žiline nainštalovali v pondelok (6. 12.) prvý Poesiomat na Slovensku. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka už môžu Žilinčania využívať prístroj, ktorého autorom je Ondřej Kobza, v skúšobnej prevádzke.



Prístroj oficiálne uvedú do prevádzky na začiatku budúceho roka. "Doposiaľ je po celom svete rozmiestnených približne 20 kusov a nachádzajú sa v mestách ako Praha, New York, Manila či Brno. Poesiomat je podobný jukeboxu, avšak namiesto hudby si vypočujete poéziu. Jeho obsah je spájaný s danou lokalitou a prostredím," uviedol Miškovčík.



Vysvetlil, že kovová konštrukcia automatu v tvare ohnutej rúrky nepotrebuje prísun elektrickej energie. "Jednoducho si ju vyrobíte sami pomocou otočnej kľuky. Stlačením tlačidla si vyberiete zvukovú stopu, ktorú si chcete vypočuť. Pri počúvaní poézie sa môžete kochať pohľadom na najkrajší park roka 2020 na Slovensku," doplnil hovorca mesta.



"Veľmi sa teším, že sme mohli tento skvelý nápad priniesť z celosvetových metropol aj do Žiliny. Poesiomat bude výborným spoločníkom na trávenie voľného času v parku. Verím, že bude využívaný a že ho budú vyhľadávať Žilinčania i návštevníci nášho mesta," podotkol primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Automat na poéziu je zložený zo štyroch hlavných častí, ktoré sú vyrobené z konštrukčnej ocele. "Váži približne 100 kilogramov a meria 177 centimetrov. Vybrané diela z poézie načítala herečka Radka Pavlovčinová a herec Juraj Bernáth, skladbu poskytol Dáša Fon Flaša. Na dramaturgii sa podieľali Michal Šanda a Ivana Krekáňová," dodal Miškovčík.