V Parku mieru v Giraltovciach pribudli dve nové divácke tribúny

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Celková investícia projektu bola 53.000 eur.

Autor TASR
Giraltovce 2. septembra (TASR) - V Parku mieru v Giraltovciach pribudli dve nové divácke tribúny. Celková investícia projektu bola 53.000 eur. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.

Ako uvádza, projekt s názvom Skvalitnenie kultúrno-spoločenského prostredia v Parku mieru v Giraltovciach sa mestu podarilo zrealizovať zapojením sa do vyhlásenej výzvy Miestnej akčnej skupiny Topoľa a vďaka finančnej podpore z operačného programu Program rozvoja vidieka 2014 - 2020.

„V rámci projektu boli vybudované dve nové vonkajšie tribúny s celkovou kapacitou 168 miest na sedenie, ktoré zatraktívnia jedinečný park v našom meste. Celková investícia projektu bola 53.000 eur a bola 100-percentne financovaná v rámci predmetného programu,“ informuje radnica a verí, že nové tribúny prispejú k väčšiemu komfortu divákov a spríjemnia návštevu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných v Parku mieru.
