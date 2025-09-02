< sekcia Regióny
V Parku mieru v Giraltovciach pribudli dve nové divácke tribúny
Celková investícia projektu bola 53.000 eur.
Autor TASR
Giraltovce 2. septembra (TASR) - V Parku mieru v Giraltovciach pribudli dve nové divácke tribúny. Celková investícia projektu bola 53.000 eur. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.
Ako uvádza, projekt s názvom Skvalitnenie kultúrno-spoločenského prostredia v Parku mieru v Giraltovciach sa mestu podarilo zrealizovať zapojením sa do vyhlásenej výzvy Miestnej akčnej skupiny Topoľa a vďaka finančnej podpore z operačného programu Program rozvoja vidieka 2014 - 2020.
„V rámci projektu boli vybudované dve nové vonkajšie tribúny s celkovou kapacitou 168 miest na sedenie, ktoré zatraktívnia jedinečný park v našom meste. Celková investícia projektu bola 53.000 eur a bola 100-percentne financovaná v rámci predmetného programu,“ informuje radnica a verí, že nové tribúny prispejú k väčšiemu komfortu divákov a spríjemnia návštevu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných v Parku mieru.
Ako uvádza, projekt s názvom Skvalitnenie kultúrno-spoločenského prostredia v Parku mieru v Giraltovciach sa mestu podarilo zrealizovať zapojením sa do vyhlásenej výzvy Miestnej akčnej skupiny Topoľa a vďaka finančnej podpore z operačného programu Program rozvoja vidieka 2014 - 2020.
„V rámci projektu boli vybudované dve nové vonkajšie tribúny s celkovou kapacitou 168 miest na sedenie, ktoré zatraktívnia jedinečný park v našom meste. Celková investícia projektu bola 53.000 eur a bola 100-percentne financovaná v rámci predmetného programu,“ informuje radnica a verí, že nové tribúny prispejú k väčšiemu komfortu divákov a spríjemnia návštevu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných v Parku mieru.