< sekcia Regióny
V parku na Račianskom mýte bude spomienkové stretnutie na M. Žbirku
Miroslav „Meky“ Žbirka zomrel 10. novembra 2021 vo veku 69 rokov.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - V parku pri „Mekyho lavičke“ na bratislavskom Račianskom mýte sa v utorok o 17.00 h uskutoční spomienkové stretnutie na hudobníka Miroslava Žbirku. TASR o tom informovala Mária Vencelová z Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto s tým, že pri symbolickej „Mekyho lavičke“ pripravuje mestská časť stretnutie plné hudby a známych piesní. Poctu mu prídu svojím spevom vzdať aj známe tváre a chýbať nebudú ani hudobníci Miki Michelčík a Martin Noris, ktorí sú stálice týchto stretnutí.
„Spomienky na hudobníka chce mestská časť uchovávať aj v spoločnej kronike, do ktorej môže prispieť každý,“ uviedla Vencelová. Organizátori vyzývajú Mekyho priaznivcov, aby priniesli spoločné fotografie so Žbirkom alebo z jeho koncertu, starú vstupenku, plagát, novinový výstrižok, autogram alebo inú spomienkovú drobnosť.
Fotografie a predmety chcú zdokumentovať, prípadne ich po dohode s majiteľmi zapožičať a naskenovať do kroniky. „Kronika bude postupne rásť s každým ďalším stretnutím. Uchová nielen fotografie a predmety, ale predovšetkým to, čo sa do nich často nezmestí - osobné zážitky a príbehy ľudí, pre ktorých Mekyho piesne znamenajú niečo výnimočné,“ priblížila Vencelová.
Miroslav „Meky“ Žbirka zomrel 10. novembra 2021 vo veku 69 rokov. Bol legendou slovenskej hudobnej scény, viacnásobný Slávik a víťaz ankety Spevák roka na Slovensku, od roku 2006 člen Siene slávy na Slovensku, hudobník, ktorého albumy vydávané od polovice 80. rokov dosahovali niekoľkostotisícové náklady. Absolvoval množstvo koncertov doma i v zahraničí. Práve na Račianskom mýte v 60. rokoch minulého storočia na jednej z drevených lavičiek ako 15-ročný zvykol sedávať, spievať, hrať svoje melódie i koncertovať. Traduje sa, že práve tam bol aj objavený jeho talent.
„Spomienky na hudobníka chce mestská časť uchovávať aj v spoločnej kronike, do ktorej môže prispieť každý,“ uviedla Vencelová. Organizátori vyzývajú Mekyho priaznivcov, aby priniesli spoločné fotografie so Žbirkom alebo z jeho koncertu, starú vstupenku, plagát, novinový výstrižok, autogram alebo inú spomienkovú drobnosť.
Fotografie a predmety chcú zdokumentovať, prípadne ich po dohode s majiteľmi zapožičať a naskenovať do kroniky. „Kronika bude postupne rásť s každým ďalším stretnutím. Uchová nielen fotografie a predmety, ale predovšetkým to, čo sa do nich často nezmestí - osobné zážitky a príbehy ľudí, pre ktorých Mekyho piesne znamenajú niečo výnimočné,“ priblížila Vencelová.
Miroslav „Meky“ Žbirka zomrel 10. novembra 2021 vo veku 69 rokov. Bol legendou slovenskej hudobnej scény, viacnásobný Slávik a víťaz ankety Spevák roka na Slovensku, od roku 2006 člen Siene slávy na Slovensku, hudobník, ktorého albumy vydávané od polovice 80. rokov dosahovali niekoľkostotisícové náklady. Absolvoval množstvo koncertov doma i v zahraničí. Práve na Račianskom mýte v 60. rokoch minulého storočia na jednej z drevených lavičiek ako 15-ročný zvykol sedávať, spievať, hrať svoje melódie i koncertovať. Traduje sa, že práve tam bol aj objavený jeho talent.