V parku pri kaštieli v Humennom bude každý utorok letná čitáreň

Humenné 2. júla (TASR) - Vihorlatská knižnica v rámci projektu Humenné, m(i)esto čítania, letná čitáreň v Parku pri kaštieli, pripravila počas letných mesiacov sériu verejných čítaní. Cieľom podujatí je preniesť zážitok z čítania zo súkromného do verejného priestoru a spoločné rozhovory o literatúre. Ako TASR informovala bibliografka Vihorlatskej knižnice Zuzana Švecová, naplánované je na každý letný utorok v čase od 16.00 do 19.00 h.



"Prvá a posledná hodina sú určené na voľné čítanie, počas prostrednej sa vždy niečo deje. Buď je to beseda so spisovateľom alebo spisovateľkou, alebo dramatizované čítanie úryvkov divadelných hier v podaní členov a členiek Humenského ochotníckeho divadla," doplnila Švecová.



Prvý júlový utorok (2. 7.) v parku pri kaštieli uvedú laureátku českej literárnej ceny Magnesia Litera, Biancu Bellovú. Autorka románov Jezero alebo Ostrov humenskému publiku predstaví svoju tvorbu po prvýkrát. Počas ďalších júlových utorkov sa predstavia aj poľská reportérka Aleksandra Wojtaszek, slovenská poetka Mirka Ábelová, a členovia Humenského ochotníckeho divadla. V prípade nepriaznivého počasia sa čítanie presunie do Vihorlatskej knižnice. Podujatie je súčasťou projektu Mesto kultúry 2024, ktorý podporil Fond na podporu umenia.



Vihorlatská knižnica v Humennom sa počas leta programom orientuje aj na prázdninujúcich žiakov, naplánovali sériu podujatí s názvom Prečítané leto na rôzne témy atraktívne pre detského čitateľa.