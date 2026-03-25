V Parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom obnovia tretí parter
Autor TASR
Žiar nad Hronom 25. marca (TASR) - Žiarsky Park Štefana Moysesa doplní nová výsadba. Marcela Gendiarová z Mestského úradu v Žiari nad Hronom informovala, že v týchto dňoch pripravujú výsadbu tretieho partera, pričom prvé dva vysadili už vlani.
Gendiarová priblížila, že v uplynulých týždňoch vykopávali korene starých krušpánov, aby mohli realizovať náhradnú výsadbu z tisu. „Ide o odrodu Hicksii, ktorá nerastie rýchlo, ale rastie kompaktne, takže bude vytvárať ucelený pravidelný parter,“ doplnila Gendiarová s tým, že pri výsadbe súčasne inštalujú aj kvapkovú závlahu.
Výsadba v parku, ako aj druhové zloženie sú realizované podľa projektovej dokumentácie, ktorú odsúhlasil aj pamiatkový úrad a kopíruje výsadbu v minulosti. Partery sú podľa Gendiarovej súčasťou časti parku s pravidelnou výsadbou, druhú tvorí voľnokrajinárska časť.
Gendiarová naznačila, že tento rok by chceli v parku zrealizovať aj ďalšiu atrakciu pre deti, a to kamenné bludisko. Situovať by ho chceli do jeho severnej časti, teda priestoru medzi kaštieľom a detským ihriskom. Realizácii bludiska bude podľa jej slov predchádzať posúdenie zdravotného stavu drevín a ich odborné ošetrenie. V parku tiež tento rok osadia ďalší nový mobiliár, najmä lavičky a domček pre hmyz. O kosenie sa budú tak ako vlani starať robotické kosačky.
