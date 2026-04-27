V parku v B. Bystrici vysadia 330 nových drevín
So začiatkom stavebných prác v mestskom parku bude odstránených 42 stromov.
Autor TASR
Banská Bystrica 27. apríla (TASR) - Po hydrogeologickom prieskume a nevyhnutnom výrube nebezpečných drevín aktuálne v Mestskom parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici odstraňujú pne, aby sa uvoľnil priestor pre novú výsadbu. Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) čoskoro spustia verejné obstarávanie na nákup nových drevín. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že sa zároveň začalo s ošetrovaním ďalších 132 stromov.
Projektanti z víťazného tímu architektonickej súťaže Gulačová-Šereš architekti finalizujú prvú etapu náhradnej výsadby, ktorá by sa mala realizovať na jeseň tohto roka.
„Architektonický tím pripravil aktualizovaný návrh obnovy zelenej zložky, ktorý je postavený na tzv. ozdravnom prístupe a bodovej dosadbe parku. Cieľom je minimalizovať zásahy do existujúcej vegetácie a zároveň zohľadniť požiadavky všetkých odborných skupín. Návrh v polovici marca predstavili širšiemu odbornému poradnému tímu k revitalizácii mestského parku,“ priblížila Marhefková.
Podľa architektiek z Ateliéru Gulačová-Šereš došlo v rámci návrhu, po komunikácii s Krajským pamiatkovým úradom (KPÚ) v Banskej Bystrici, k zúženiu chodníkov oproti pôvodnému riešeniu a úprave trasovania chodníkov tak, aby v čo najmenšej miere zasahovali do koreňových zón existujúcich stromov.
„Vďaka tomu zostane väčšina existujúcich stromov zachovaná. O pár rokov však bude potrebné vypracovať nový dendrologický posudok. Obnova alejí bude postupná, čo si tiež vyžiada vyššie investičné náklady. Dve aleje popri ceste budú predsadené pred tie existujúce,“ uviedli architektky.
So začiatkom stavebných prác v mestskom parku bude odstránených 42 stromov. Ide najmä o dreviny nachádzajúce sa mimo vzácnych alejí, v priestore plánovaného multifunkčného a detského ihriska, neperspektívne stromy, ktoré vymedzuje nezávislý posudok odborníka.
Prvá etapa počíta s vysadením 143 kusov stromov a presadením 34 kusov. Rovnako sa ráta s výsadbou drevín v širšej kruhovej časti parku či doplnením voľných miest v existujúcich alejách. Vegetácia parku, jeho kompozícia a trasovanie chodníkov sú nositeľmi pamiatkových hodnôt a podliehajú schvaľovaciemu procesu KPÚ. Sortiment drevín navrhovaných v alejách vychádza z konzultácií s KPÚ a ide o javory a lipy.
„V projekte sa uplatňuje princíp druhovej diverzifikácie drevín, ktorý je aplikovaný najmä pri výbere voľne stojacich stromov. Pri návrhu alejových výsadieb bola rešpektovaná požiadavka KPÚ na druhovú jednotnosť, pričom na doplnenie alejí je navrhovaný druh, ktorý v danej aleji prevažuje,“ doplnila Anna Faturová z KPÚ.
Po obnove mestského parku bude vysadených ďalších približne 90 kusov stromov, 100 tisov v promenáde, o ktorých v súčasnosti ešte prebieha odborná diskusia s KPÚ.
Podľa Marhefkovej mesto Banská Bystrica je jedným z prvých na Slovensku, ktoré do procesu výrubov zapája nezávislého špecialistu spolupracujúceho so ZAaRES pri terénnych obhliadkach stromov na celom území mesta. Počas odstraňovania chorých drevín bude odborník z dutín odstránených stromov odoberať chránené druhy saproxilického hmyzu a premiestňovať ich do vhodných lokalít s cieľom zachovať ich.
