V parku v B. Bystrici obnovujú detské ihrisko Hexagon

Banská Bystrica 11. apríla (TASR) - Niekdajšie detské ihrisko Hexagon, ktoré osadili do parku pod Pamätníkom SNP v Banskej Bystrici v roku 1969, v týchto dňoch obnovujú. Mesto ho plánuje sprístupniť 1. júna na Medzinárodný deň detí (MDD). Potvrdil to vo štvrtok primátor Ján Nosko s tým, že samospráva na kompletnú revitalizáciu priestoru vyčlenila vyše 67.000 eur.



"Mesto sa snaží dlhodobo obnovovať pamätihodnosti na svojom území. Po komunikácii s odborníkmi, historikmi sme dospeli k zámeru, ako obnovu tejto pamiatky realizovať. Najmä staršie generácie si ju pamätajú ako detské ihrisko a pri jej otvorení na MDD si možno nostalgicky zaspomínajú," konštatoval Nosko.



Pracovníci Ľupčianskych kovozávodov už začali práce priamo v lokalite pod Pamätníkom SNP, kde sa Hexagon od tvorcu Jána Ondrejoviča nachádza. Odkryli základy najrozsiahlejšieho objektu ihriska, snažia sa ich opraviť a vyrovnať tak, aby v najbližšom čase mohli namontovať nimi vyrobené prefabrikáty. Na obnovu dohliada Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici.



"S prvou etapou sme začali už vlani, keď sme urobili inventarizáciu a spracovali kompletnú výkresovú a výrobnú dokumentáciu. Zhotovili sme formy na výrobu jednotlivých prefabrikovaných dielcov, následne urobili samotné odliatky," priblížil sochár Matúš Jančura.



Podľa neho je dielo unikátne aj tým, že ho vyrábal priemyselný dizajnér, a nie sochár. "Obnova celého Hexagonu je zaujímavá. Musíme zopakovať celý myšlienkový pochod a postup tvorcu. Je inšpiratívne vidieť, ako Ján Ondrejovič rozmýšľal a ako nanášal vrstvy. Tým, že nebol sochár, ale dizajnér, vidíme iný spôsob myslenia, než na aký sme zvyknutí," zdôraznil Jančura.



Ako dodal, zub času sa na Hexagone podpísal len málo, na to obdobie bol postavený veľmi kvalitne. Zničili ho hlavne vandali. Ihrisko sa snažia v maximálne možnej miere obnoviť tak, aby vyzeralo ako kedysi. Plány sa nezachovali, iba fotografie modelu. Po oprave by malo vydržať minimálne 50 rokov, a teda tak dlho ako pôvodné dielo.



Podľa odborníkov je Hexagon cenným dobovým príkladom komplexného, kontextuálneho prístupu k vytváraniu moderného životného prostredia. Bolo vytvorené s rešpektom k symbolickým hodnotám a výtvarným nárokom významnej lokality mesta.