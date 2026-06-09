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V parku v Košiciach odhalili pamätnú tabuľu mešťanostovi T. Münsterovi
Primátor Košíc Jaroslav Polaček uviedol, že Münster patrí medzi jeho vzory, ako aj osobnosti, ktoré zásadne ovplyvnili dnešnú podobu Košíc.
Autor TASR
Košice 9. júna (TASR) - Pamätnú tabuľu na počesť najdlhšie slúžiaceho mešťanostu Košíc Teodora Münstera odhalili v utorok v košickej mestskej časti Juh v parku, ktorý nesie jeho meno. Münster (1833 - 1909) stál na čele mesta nepretržite 34 rokov, od roku 1872 do roku 1906.
Odhalenie pamätnej tabule v parku medzi ulicami Oštepová, Rosná a Košťova sa uskutočnilo symbolicky krátko pred 120. výročím Münsterovho odchodu do dôchodku. Mestské zastupiteľstvo mu 28. júna 1906 schválilo dôchodok a zároveň mu vyjadrilo oficiálne uznanie za jeho zásluhy o rozvoj mesta. Informoval o tom košický magistrát.
Tabuľa približuje život a dielo tohto bývalého prvého muža Košíc. Do funkcie bol zvolený šesťkrát po sebe. Vyštudovaný právnik sa výrazne zaslúžil o modernizáciu mesta. Za jeho éry sa začala budovať kanalizácia, vodovod a verejné osvetlenie, rozvíjala sa bytová výstavba, školstvo i kultúra. Počet obyvateľov mesta sa zvýšil z približne 13.000 na takmer 40.000. Vzniklo nové mestské divadlo a prvé mestské múzeum, mešťanosta významne podporoval aj obnovu Dómu svätej Alžbety a Kaplnky svätého Michala. Venoval sa aj charitatívnej činnosti a podpore vzdelávania.
Primátor Košíc Jaroslav Polaček uviedol, že Münster patrí medzi jeho vzory, ako aj osobnosti, ktoré zásadne ovplyvnili dnešnú podobu Košíc. „Počas jeho pôsobenia sa mesto zmenilo na moderné administratívne, kultúrne a vzdelávacie centrum. Som rád, že po pomenovaní parku dnes dopĺňame jeho odkaz aj o pamätnú tabuľu, vďaka ktorej sa s jeho príbehom budú môcť zoznámiť ďalšie generácie Košičanov aj návštevníkov nášho mesta,“ uviedol.
Park po Münsterovi pomenovali v roku 2024. Podľa primátora bude podobných informačných a edukačných tabúľ v Košiciach pribúdať.
Odhalenie pamätnej tabule v parku medzi ulicami Oštepová, Rosná a Košťova sa uskutočnilo symbolicky krátko pred 120. výročím Münsterovho odchodu do dôchodku. Mestské zastupiteľstvo mu 28. júna 1906 schválilo dôchodok a zároveň mu vyjadrilo oficiálne uznanie za jeho zásluhy o rozvoj mesta. Informoval o tom košický magistrát.
Tabuľa približuje život a dielo tohto bývalého prvého muža Košíc. Do funkcie bol zvolený šesťkrát po sebe. Vyštudovaný právnik sa výrazne zaslúžil o modernizáciu mesta. Za jeho éry sa začala budovať kanalizácia, vodovod a verejné osvetlenie, rozvíjala sa bytová výstavba, školstvo i kultúra. Počet obyvateľov mesta sa zvýšil z približne 13.000 na takmer 40.000. Vzniklo nové mestské divadlo a prvé mestské múzeum, mešťanosta významne podporoval aj obnovu Dómu svätej Alžbety a Kaplnky svätého Michala. Venoval sa aj charitatívnej činnosti a podpore vzdelávania.
Primátor Košíc Jaroslav Polaček uviedol, že Münster patrí medzi jeho vzory, ako aj osobnosti, ktoré zásadne ovplyvnili dnešnú podobu Košíc. „Počas jeho pôsobenia sa mesto zmenilo na moderné administratívne, kultúrne a vzdelávacie centrum. Som rád, že po pomenovaní parku dnes dopĺňame jeho odkaz aj o pamätnú tabuľu, vďaka ktorej sa s jeho príbehom budú môcť zoznámiť ďalšie generácie Košičanov aj návštevníkov nášho mesta,“ uviedol.
Park po Münsterovi pomenovali v roku 2024. Podľa primátora bude podobných informačných a edukačných tabúľ v Košiciach pribúdať.