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V participatívnom rozpočte pre mladých v Senici zvíťazil Bikepark
Participatívny rozpočet pre mladých mesto vyhlásilo po úspešnom prvom ročníku participatívneho rozpočtu pre verejnosť.
Autor TASR
Senica 3. júla (TASR) - V prvom ročníku participatívneho rozpočtu pre mladých v Senici uspeli tri projekty, o ktorých rozhodlo verejné hlasovanie. Mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov mohli predkladať vlastné návrhy na zlepšenie života v meste, o víťazoch rozhodovali obyvatelia. Najviac hlasov získal projekt Bikepark. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová.
„Bikepark by mal vzniknúť na jeseň na voľnej ploche na sídlisku Sotina za budovou Sociálnej poisťovne. Financie sa použijú najmä na úpravu terénu a vybudovanie samotnej trate. Realizovať sa bude aj projekt Krížko, ktorý skončil na druhom mieste. Jeho cieľom je zvýšiť počet ľudí, ktorí vedia bezprostredne poskytnúť prvú pomoc. Dobrovoľníci budú záujemcov vzdelávať na mestských podujatiach, ale aj v školách,“ ozrejmila.
Napriek tomu, že rozpočet prvého ročníka participatívneho rozpočtu pre mladých bol 2000 eur, realizácie sa prostredníctvom partnerskej dobrovoľníckej organizácie Senica 2.0 dočká aj ďalší prihlásený projekt. „Je to Legal pre mladých sprejerov, v ktorom ide o vytvorenie legálneho priestoru pre tých, ktorí sa venujú graffiti a street artu,“ doplnila.
Participatívny rozpočet pre mladých mesto vyhlásilo po úspešnom prvom ročníku participatívneho rozpočtu pre verejnosť. Program bol určený mladým obyvateľom a študentom vo veku od 15 do 30 rokov, ktorí mohli v minimálne trojčlenných tímoch predkladať projekty zamerané napríklad na šport, kultúru, ekológiu, vzdelávanie alebo komunitný život.
Podľa viceprimátora Filipa Lackoviča dáva táto akcia mladým ľuďom možnosť prichádzať s ich sviežimi nápadmi na zlepšenie života v meste a zároveň rozhodovať o tom, ktoré projekty získajú podporu a budú realizované. „Keď sa mladí ľudia podieľajú na rozhodnutiach v meste, je oveľa pravdepodobnejšie, že v ňom zostanú žiť a pracovať aj v dospelosti,“ uviedol pre TASR.
„Bikepark by mal vzniknúť na jeseň na voľnej ploche na sídlisku Sotina za budovou Sociálnej poisťovne. Financie sa použijú najmä na úpravu terénu a vybudovanie samotnej trate. Realizovať sa bude aj projekt Krížko, ktorý skončil na druhom mieste. Jeho cieľom je zvýšiť počet ľudí, ktorí vedia bezprostredne poskytnúť prvú pomoc. Dobrovoľníci budú záujemcov vzdelávať na mestských podujatiach, ale aj v školách,“ ozrejmila.
Napriek tomu, že rozpočet prvého ročníka participatívneho rozpočtu pre mladých bol 2000 eur, realizácie sa prostredníctvom partnerskej dobrovoľníckej organizácie Senica 2.0 dočká aj ďalší prihlásený projekt. „Je to Legal pre mladých sprejerov, v ktorom ide o vytvorenie legálneho priestoru pre tých, ktorí sa venujú graffiti a street artu,“ doplnila.
Participatívny rozpočet pre mladých mesto vyhlásilo po úspešnom prvom ročníku participatívneho rozpočtu pre verejnosť. Program bol určený mladým obyvateľom a študentom vo veku od 15 do 30 rokov, ktorí mohli v minimálne trojčlenných tímoch predkladať projekty zamerané napríklad na šport, kultúru, ekológiu, vzdelávanie alebo komunitný život.
Podľa viceprimátora Filipa Lackoviča dáva táto akcia mladým ľuďom možnosť prichádzať s ich sviežimi nápadmi na zlepšenie života v meste a zároveň rozhodovať o tom, ktoré projekty získajú podporu a budú realizované. „Keď sa mladí ľudia podieľajú na rozhodnutiach v meste, je oveľa pravdepodobnejšie, že v ňom zostanú žiť a pracovať aj v dospelosti,“ uviedol pre TASR.