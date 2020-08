V participatívnom rozpočte rozdelí mestská časť Košíc KVP 20.000 eur

Košice 23. augusta (TASR) – Košická mestská časť KVP rozdelí v pilotnom projekte participatívneho rozpočtu 20.000 eur. Verejnosť môže svoje nápady doň prihlásiť do konca augusta. Ako TASR informovala Ivana Padová z miestneho úradu, o tom, ktorý projekt sa v budúcom roku zrealizuje, rozhodnú samotní obyvatelia sídliska.



"Je to veľmi jednoduché, základ je mať nápad na zmenu. Môže ísť napríklad o vybudovanie dažďovej záhrady, usporiadanie nového podujatia, vybudovanie oddychovej zóny alebo jednoducho niečoho, čo tu ešte nemáme," uviedol starosta mestskej časti Ladislav Lörinc s tým, že s realizáciou víťazných projektov v prípade potreby pomôže i samospráva.



Návrhy je možné podávať v dvoch kategóriách. V rámci prvej podporí mestská časť päť občianskych projektov sumou 2000 eur. "Druhou kategóriou sú zadania, ktoré zrealizuje samospráva na základe podnetov od občanov, s nákladmi do 5000 eur," doplnila Padová s tým, že návrhy na projekty môžu obyvatelia prihlasovať pomocou online formulára na stránke sidliskokvp.hlasobcanov.sk.



Podľa Padovej slov ovplyvnila časť informačnej kampane pilotného projektu pandémia nového koronavírusu. "Plánované verejné stretnutia sa z dôvodu epidemiologických opatrení zrušili," vysvetlila s tým, že po ich uvoľnení vyšli miestni poslanci a zamestnanci úradu na frekventované miesta sídliska, kde obyvateľom osobne vysvetľovali princípy participatívneho rozpočtu i spôsob, akým sa doň zapojiť. V tejto aktivite chcú miestni poslanci pokračovať aj počas budúceho týždňa.



Ako Padová doplnila, po uplynutí lehoty na pridávanie projektov dôjde k ich posúdeniu. "Nasledovať bude verejná prezentácia a na prelome mesiacov september - október sa spustí hlasovanie," uzavrela.