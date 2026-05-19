V participatívnom rozpočte Senice uspelo aj komunitné grilovanie
Z 25 projektov uspeli aj výsadba kvetinovej záhrady pre včely, doplnenie zelene, nové hracie prvky pre predškolákov i aktivita pre seniorov.
Autor TASR
Senica 19. mája (TASR) - Seničania rozhodli o projektoch participatívneho rozpočtu, hlasovalo 2649 občanov. Z 25 projektov uspeli výsadba kvetinovej záhrady pre včely, doplnenie zelene, nové hracie prvky pre predškolákov, grilpoint na Kunovskej priehrade, ale aj aktivita pre seniorov. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
Každý mal k dispozícii dva hlasy. „Víťaznými sa podľa zásad schválených mestským zastupiteľstvom stali projekty, ktoré v danom obvode získali najväčší počet hlasov,“ ozrejmila. V nasledujúcich dňoch dostanú predkladatelia návrhov vyrozumenie o výsledkoch hlasovania. Víťazné projekty by mali realizovať do konca roka.
Mesto chcelo do verejného rozhodovania zapojiť čo najviac obyvateľov zo všetkých mestských častí. „Osobne ma veľmi teší, že premiérový ročník participatívneho rozpočtu s priamou účasťou občanov, ktorí mali možnosť nielen prihlasovať projekty, ale aj o nich hlasovať, sa stretol s takým veľkým záujmom,“ uviedol pre TASR zástupca primátora Filip Lackovič.
V prvom obvode uspel projekt Umožnime deťom materských škôl zdravý pohyb. Najviac hlasov, celkovo 634, získal projekt Kvetinová pastva pre školské včely. „Výsledkom bude výsadba kvetinovej záhrady pre včely chované v areáli školy,“ uviedla Moravcová. Projekt žiadal podporu 500 eur.
V ďalších obvodoch podporia projekty Čaj o tretej pre seniorov, Revitalizácia vstupnej časti do materskej školy a Grilpoint na Kunovskej priehrade. Každý z projektov získa 2000 eur. Na participatívny rozpočet vyčlenilo mesto 10.000 eur. Vďaka finančnému zostatku sa zrealizuje aj projekt Trhy vo dvore základnej umeleckej školy s 517 hlasmi.
Podľa Lackoviča veľké množstvo prihlásených projektov aj vysoká účasť hlasujúcich potvrdili, že spustenie participatívneho rozpočtu bolo správnym krokom. „Ukázalo sa, že je vhodným nástrojom pre obyvateľov mesta, ktorí sa chcú podieľať na verejnom dianí,“ dodal.
