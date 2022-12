V Partizánskom budú za opatrovateľskú službu platiť viac

Partizánske 21. decembra (TASR) - Obyvatelia Partizánskeho budú za vybrané činnosti v rámci opatrovateľskej služby platiť od budúceho roka v priemere o 33,75 percenta viac. K navýšeniu úhrad pristúpi samospráva pre zvýšené náklady, ktoré jej vzniknú na zabezpečenie tohto druhu sociálnej služby.



Príslušné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) s novými úhradami schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v decembri.



Analýzu nákladov opatrovateľskej služby pripravila samospráva na základe doterajšieho a avizovaného zvyšovania cien tovarov, energií a miezd zamestnancov vo verejnej správe. "Z dôvodu finančnej únosnosti poskytovania opatrovateľskej služby, ktorá v roku 2021 mesto stála približne 280.000 eur, musí radnica pristúpiť k zvýšeniu úhrad v priemere o 33,75 percenta," ozrejmila samospráva v dôvodovej správe.



Celkové výdavky opatrovateľskej služby v roku 2021 predstavovali 364.333,02 eura. Na financovaní opatrovateľskej služby sa podieľal štát sumou vo výške 3,58 percenta, prijímatelia sociálnych služieb v objeme 17,19 percenta a 79,24 percenta nákladov zaplatilo mesto z vlastných zdrojov.



"Priemerné mesačné ekonomicky oprávnené náklady (EON) na jednu hodinu poskytnutej opatrovateľskej služby jednému prijímateľovi predstavujú 8,80 eura. Vlani poskytovalo opatrovateľskú službu v priemere 26 opatrovateliek 72 prijímateľom sociálnej služby mesačne," spomenula samospráva.



Výdavky opatrovateľskej služby od 1. januára do 30. novembra tohto roka sú podľa nej vo výške 279.638,14 eura, z čoho len približne 14 percent výdavkov je pokrytých z úhrad od prijímateľov.



Úhrada za donášku jedla stúpne o 0,10 eura na jedno euro, za sebaobsluhu na jednu hodinu o 0,35 eura na dve eurá a za starostlivosť o domácnosť na jednu hodinu o 1,80 eura na štyri eurá. O 0,35 eura viac zaplatia prijímatelia za základné sociálne aktivity a dohľad na jednu hodinu. Po novom to budú dve eurá.



"Je v záujme mesta naďalej zabezpečiť dostupnosť poskytovanej opatrovateľskej služby svojim obyvateľom, avšak jej finančná nákladnosť v čase inflácie by bola pre mesto v budúcich obdobiach a pri nezmenených cenách úhrady za opatrovateľskú službu neúnosná," skonštatovala radnica.



Pri zvýšení cien za opatrovateľskú službu podľa nej mesto neprekročí zákonom stanovenú maximálnu výšku úhrady, ktorá je pre tento rok na základe EON vo výške 8,80 eura. "Navýšenie cien znamená pre rozpočet navýšenie príjmov o približne 15.000 eur," dodala.