V Partizánskom budú zbierať objemový odpad systémom od domu k domu
Objemový odpad budú môcť domácnosti z bytových domov odovzdať na vopred určených stanovištiach veľkoobjemových kontajnerov.
Autor TASR
Partizánske 8. apríla (TASR) - Mesto Partizánske zabezpečí s príchodom jari zber objemového odpadu z domácností. V rámci individuálnej bytovej výstavby (IBV) bude odpad zbierať systémom od domu k domu od stredy do 23. apríla, v hromadnej bytovej výstavbe od 13. do 15. apríla. Informovala o tom radnica na webe mesta.
Objemový odpad budú môcť domácnosti z bytových domov odovzdať na vopred určených stanovištiach veľkoobjemových kontajnerov v jednotlivých mestských častiach. Harmonogram mesto zverejnilo na svojej internetovej stránke.
V jednotlivých mestských častiach zabezpečí radnica i zber objemného odpadu z rodinných domov systémom od domu k domu. Harmonogram so zoznamom ulíc nájdu obyvatelia rovnako na webe mesta.
„Objemový odpad je taký, ktorého rozmer je väčší ako bežná zberná nádoba na komunálny odpad. Patrí do neho napríklad starý nábytok, koberce, podlahoviny, matrace, dvere, drevené okenné rámy bez skla a podobne,“ priblížila samospráva.
Upozornila, že do objemového odpadu nepatrí stavebný odpad, odpad zo záhrady, elektroodpad, bežne zbieraný vytriedený komunálny odpad, pneumatiky a nebezpečný odpad.
„Odpad, ktorý nestihnú obyvatelia umiestniť do veľkoobjemového kontajnera alebo ktorý nie je predmetom tohto zberu, môžu odviezť celoročne na zberný dvor na sídlisku Šípok,“ dodala samospráva.
