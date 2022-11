V Partizánskom je vianočná výzdoba len na námestí, mesto chce ušetriť

Partizánske 29. novembra (TASR) - Vianočnú výzdobu tento rok mesto Partizánske inštalovalo len na Námestí SNP. V mestských častiach ozdobilo stromček. Samospráva opatrením sleduje ušetrenie financií v súvislosti s energetickou krízou. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



"Náklady na elektrickú energiu na vianočnú výzdobu na Námestí SNP v období od 27. novembra do 10. januára 2023 budú približne 1000 eur," vyčíslil Božik. Mesto ich podľa neho zaplatí z ušetrených zdrojov na jeho mzde.



Vianočnú výzdobu mesto rozsvietilo 27. novembra, jeho súčasťou je veľký drevený betlehem i adventný veniec s obvodom 39 metrov, čím sa radí k najväčším na Slovensku. Po Partizánskom začal jazdiť aj vianočne vyzdobený autobus mestskej hromadnej dopravy, pripravila ho samospráva v spolupráci so zmluvným dopravcom. Verejnosť sa ním bude môcť previezť do 10. januára 2023.