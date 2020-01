V Partizánskom môžu podávať žiadosti na vydanie rezidentských kariet

Partizánske 3. januára (TASR) - Samospráva Partizánskeho začala s vydávaním rezidentských kariet. Určené sú pre obyvateľov, ktorí bývajú v centre mesta. Za parkovanie sa tam bude platiť od februára. Informovala o tom Martina Skaličanová z Mestského úradu v Partizánskom.



"Obyvatelia môžu podávať žiadosti o vydanie rezidentských kariet prostredníctvom elektronického systému na www.parkovaniepartizanske.sk a od štvrtka (2. 1.) aj osobne na mestskom úrade v úradných hodinách," spresnila Skaličanová.



Parkovací systém s povinnosťou úhrady mesto podľa nej spustí do prevádzky 3. februára o 7.00 h. "Týmto dňom budú aktívne aj oba spôsoby úhrad za parkovanie a začnú platiť vydané parkovacie karty," doplnila.



Mestské zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o mestskom parkovacom systéme s účinnosťou od 1. januára tohto roka. Primárnym cieľom navrhovaného VZN je zavedenie poriadku do parkovania vozidiel na parkovacích plochách vo vlastníctve mesta v centre. Systém bude predovšetkým zvýhodňovať obyvateľov mesta na úkor vozidiel a motoristov, ktorí do mesta prichádzajú za prácou či návštevou a zaberajú parkovacie miesta domácim obyvateľom.



Návštevníci centra mesta či obyvatelia budú môcť za parkovanie zaplatiť aj prostredníctvom SMS, aplikácie či jednorazovej parkovacej karty. Systém bude spravovať mesto.