Piatok 17. apríl 2026
V Partizánskom môžu využívať nové vozidlo na triedený zber

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

Primátor je podľa svojich slov presvedčený, že aj novou technikou mesto prispieva k efektivite odpadového hospodárstva.

Autor TASR
Partizánske 17. apríla (TASR) - Mesto Partizánske pokračuje v modernizácii vozového parku Technických služieb mesta (TSM). Do ich parku pribudlo nové auto na triedený zber odpadov za viac ako 200.000 eur. Informoval o tom primátor Jozef Božik.

„Nové vozidlo nahradí staré auto, ktoré slúžilo viac ako 40 rokov. Je určené na triedený zber, ktorý nehradia občania a samospráva, ale organizácie zodpovednosti výrobcov. Znamená to, že auto bude zvážať triedený odpad nielen z mesta Partizánske, ale i okolitých obcí, kde TSM realizujú svoju činnosť,“ uviedol Božik.

Primátor je podľa svojich slov presvedčený, že aj novou technikou mesto prispieva k efektivite odpadového hospodárstva. Spomenul, že zastaraný vozový park TSM sa snaží samospráva modernizovať už niekoľko rokov a v tomto trende chce postupne pokračovať i naďalej.
