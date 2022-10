V Partizánskom opäť pripravili celomestskú upratovaciu brigádu

Partizánske 25. októbra (TASR) - Obyvatelia Partizánskeho budú môcť opäť prispieť k čistejším verejným priestranstvám v meste. Celomestskú brigádu Upracme si mesto samospráva naplánovala na stredu (26. 10.), v prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční budúci týždeň. Informovala o tom radnica na webe mesta.



"Cieľom akcie, ktorá potrvá od 15.00 do 17.00 h, je vyčistiť verejné priestranstvá a prispieť tak k jesennému uprataniu mesta," uviedla radnica.



Čistiť sa podľa nej bude bezprostredné okolie bytových domov a verejné priestranstvá, obyvatelia budú môcť pomôcť pri odstraňovaní buriny zo záhonov, vyhrabávaní lístia, tráv, čistení od odpadov. "Odpad sa bude dávať do veľkoobjemových zberných vriec, priamo do zberných nádob na zmesový komunálny odpad alebo do plastových vriec, ktoré je potrebné dočasne umiestniť vedľa zberných nádob na zmesový komunálny odpad," priblížila. Vrecia s odpadom budú vo štvrtok (27. 10.) odvážať Technické služby mesta Partizánske.



"Čistenie mesta nezahŕňa odvoz objemných odpadov, odpadov zo záhrad a iných druhov odpadov z domácností, ktorých nakladanie je riešené v individuálnych zberoch, prípadne je ich možné zaviezť na zberný dvor," upozornila radnica.



V prípade nepriaznivého počasia stanovilo mesto náhradný termín akcie na 3. novembra.