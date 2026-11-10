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V Partizánskom premenili triedu v MŠ Obuvnícka na telocvičňu
Súčasťou obnovy bolo aj vytvorenie novej telocvične, ktorá vznikla premenou pôvodnej triedy na priestor určený na pohybové aktivity detí.
Autor TASR
Partizánske 10. novembra (TASR) - Materská škola (MŠ) Obuvnícka v Partizánskom má novú telocvičňu. Priestor s rôznymi športovými pomôckami vrátane stacionárnych bicyklov vznikol premenou z pôvodnej triedy. Informoval o tom primátor Jozef Božik.
„Samospráva v spolupráci s materskou školou realizovala modernizáciu pavilónu číslo 3, do ktorej mesto Partizánske investovalo bezmála 30.000 eur. Súčasťou obnovy bolo aj vytvorenie novej telocvične, ktorá vznikla premenou pôvodnej triedy na priestor určený na pohybové aktivity detí,“ uviedol Božik.
Priblížil, že škôlkari majú k dispozícii rôzne športové pomôcky a náčinie, stacionárne bicykle či bežecké pásy. „Nový priestor im umožní hravou formou rozvíjať pohybové schopnosti, obratnosť a koordináciu. Pohyb, šport a zdravé návyky je dôležité rozvíjať už od útleho veku. Aj preto považujeme investície do modernizácie MŠ a vytvárania kvalitného prostredia pre deti za dôležitú súčasť rozvoja nášho mesta,“ skonštatoval.
„Samospráva v spolupráci s materskou školou realizovala modernizáciu pavilónu číslo 3, do ktorej mesto Partizánske investovalo bezmála 30.000 eur. Súčasťou obnovy bolo aj vytvorenie novej telocvične, ktorá vznikla premenou pôvodnej triedy na priestor určený na pohybové aktivity detí,“ uviedol Božik.
Priblížil, že škôlkari majú k dispozícii rôzne športové pomôcky a náčinie, stacionárne bicykle či bežecké pásy. „Nový priestor im umožní hravou formou rozvíjať pohybové schopnosti, obratnosť a koordináciu. Pohyb, šport a zdravé návyky je dôležité rozvíjať už od útleho veku. Aj preto považujeme investície do modernizácie MŠ a vytvárania kvalitného prostredia pre deti za dôležitú súčasť rozvoja nášho mesta,“ skonštatoval.