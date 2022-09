V Partizánskom rekonštruujú hasičskú zbrojnicu, pristavia tam i garáž

Partizánske 20. septembra (TASR) - Dobrovoľní hasiči z Partizánskeho budú do konca roka mať k dispozícii väčšie priestory. Do prístavby dvojgaráže a rekonštrukcie požiarnej zbrojnice v mestskej časti Veľké Bielice samospráva investuje viac ako 70.000 eur. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



"Prístavbou k existujúcemu objektu šatní a garáží pre dobrovoľný hasičský zbor v areáli futbalového štadióna vznikne priestor šatní, toalety, technickej miestnosti a novej garáže pre požiarne autá," načrtol Božik.



Garáž je podľa neho priechodná cez požiarne dvere do priestorov chodby a následne toalety, technickej miestnosti i klubovne. "Objekt bude napojený na všetky inžinierske siete, ktoré sú privedené na pozemok," doplnil.



Dodávateľom prác je spoločnosť Building so sídlom v Chynoranoch. Mesto jej zaplatí 71.872,54 eura, pričom 30.000 eur získalo formou dotácie z Ministerstva vnútra SR. Práce by mala firma dokončiť do 20. decembra tohto roka.