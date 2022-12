V Partizánskom sa na ohňostroj zložili, v Bánovciach n/Bebravou nebude

Partizánske/Bánovce nad Bebravou 30. decembra (TASR) - Obyvatelia Partizánskeho sa so starým rokom rozlúčia na námestí a Bánoviec nad Bebravou na zimnom štadióne. Kým v Partizánskom sa na ohňostroj zložili, v Bánovciach nad Bebravou nebude.



Posledný deň v roku v Bánovciach nad Bebravou oslávia na ľade. Podujatie sa uskutoční v sobotu (31.12.) od 14.00 h na zimnom štadióne, jeho súčasťou budú maskoty, prekážková dráha či maľovanie na tvár. "Táto akcia nadväzuje i na našu výzvu nevyhadzujte peniaze do vzduchu, v rámci ktorej sme sa rozhodli financie určené na ohňostroj venovať útulku pre psov v Bánovciach nad Bebravou a podporiť tak zmysluplnú vec," uviedol primátor Róbert Gašparík.



Prispieť útulku budú môcť podľa neho i obyvatelia. "Počas celého podujatia bude vystavená pokladnička, kam budú môcť vhodiť dobrovoľný príspevok, ktorý bude pripočítaný k celkovej darovanej sume pre útulok," priblížil.



Silvestrovský ohňostroj v Partizánskom bude rovnako ako minulý rok v sobotu o 19.00 h. "Ohňostroj pripravilo mesto a nezaplatilo ani cent. Som rád, že rovnako ako v minulom roku sme spoločne uhradili náklady spojené s ohňostrojom pre všetky deti i dospelých, ktorí si nájdu čas a budú mať záujem stráviť chvíle od 18.00 h do 21.00 h aj s hudobnou produkciou DJ Mirka Cibulu," uviedol primátor Jozef Božik.



Na ohňostroj sa zložil primátor spolu s poslancami a hlavným kontrolórom mesta. "Ohňostroj organizujeme dvakrát v roku. Na Narodeninové mesto a na Silvestra. Minulý pandemický Silvester 2021 sme o 19.00 h začali novú tradíciu Silvestrovského ohňostroja aj pre najmenších. Prosím o toleranciu majiteľov psíkov. Naším cieľom nie je nikomu ubližovať. Chceme na chvíľu potešiť ľudí a pozvať na stretnutie na Námestí SNP," dodal Božik.