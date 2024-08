V Partizánskom spustili novú linku na spracovanie zmesového odpadu

Partizánske 9. augusta (TASR) - Časť z vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu z domácností v Partizánskom a ďalších obcí bude slúžiť ako tuhé alternatívne palivo (TAP). Zabezpečí to závod s novou triediacou linkou na mechanické spracovanie zmesového odpadu, ktorú Technické služby mesta (TSM) spustili do prevádzky začiatkom augusta. Informoval o tom primátor Jozef Božik.



"Ide o projekt, ktorého história v podobe schválenia zámeru sa začala písať vo volebnom období 2014 až 2018. Výsledkom je výroba TAP pre cementárne," spomenul Božik.



Keď sa mesto podľa neho rozhodlo ísť cestou vypracovania projektového zámeru prostredníctvom TSM, konalo tak práve preto, že v komunálnom odpade sa nachádzalo veľa plastov, pričom ešte v tom období sa nehovorilo o zálohovaní plastových fliaš. "Už išli jasné inštrukcie, že SR, vzhľadom na to, že má obrovský problém so skládkami, bude musieť zaviesť mechanické dotrieďovanie zmesového komunálneho odpadu," vysvetlil s tým, že to bola len otázka času.



"Mechanická a biologická úprava zmesového komunálneho odpadu bude od budúceho roka pre samosprávy zákonnou povinnosťou," pripomenul primátor.



Mestská spoločnosť vybudovala závod s triediacou linkou v areáli bývalých Závodov 29. augusta. Na projekt technológie úpravy zmesového komunálneho odpadu získala financie z Operačného programu Kvalita životného prostredia, nenávratný finančný príspevok bol vo výške 5.986.316,70 eura. S výstavbou začala ešte v roku 2021, stavebné práce zo strany vybraného zhotoviteľa zdržala pandémia COVID-19, problémy na strane dodávateľsko-odberateľských vzťahov i konflikt na Ukrajine.



TSM preto Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) niekoľkokrát predĺžila termín dokončenia projektu. Mestská spoločnosť deklarovala, že SAŽP počas vlastných kontrol nezistila v rámci projektu porušenia. Korekciu neskôr dostala SAŽP, a to na základe vládneho auditu. Tú SAŽP preniesla na TSM, ktorým sa tak navýšilo spolufinancovanie, čo má vplyv na ich cash flow. Mestské zastupiteľstvo preto na svojom rokovaní koncom júla schválilo TSM vklad do kapitálového fondu vo výške 550.000 eur.