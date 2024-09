V Partizánskom uvoľnia pravidlá pri nájme majetku mesta

Partizánske 5. septembra (TASR) - Aktualizované zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Partizánske uvoľnia pravidlá pri schvaľovaní nájmu mestského majetku. Po novom bude môcť v určitých prípadoch nájom schvaľovať primátor, prípadne Správa majetku mesta (SMM). Zmeny schválilo mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom rokovaní tento týždeň.



Aktualizáciou zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta samospráva reagovala na novelizáciu zákona o majetku obcí.



Radnica do zmien zapracovala kompetenciu uzatvárať nájomné zmluvy primátorovi a SMM ako správcovi mestského majetku, a to po predchádzajúcom prerokovaní v mestskej rade (MsR). Týkať sa budú ustanovenia zákona o majetku obcí, podľa ktorého obec nemusí postupovať pri nájme formou obchodnej verejnej súťaže, priamym nájmom, dobrovoľnou dražbou alebo ako prípad hodný osobitného zreteľa, ak úhrn súm nájomného počas celej doby nájmu nepresiahne 20.000 eur. Keďže v zásadách nebola stanovená kompetencia pre primátora takéto zmluvy uzatvárať, všetky nájmy schvaľovalo MsZ. Zmeny by mali podľa nej priniesť zvýšenie operatívnosti.



Miernejšie pravidlá budú i pri uzatváraní dodatkov k zmluvám. Ak pôjde len o formálnu zmenu, nebude ich musieť schvaľovať MsR či MsZ.



Náklady na vyhotovenie znaleckého posudku, ktorým sa stanovuje všeobecná hodnota nájomného, bude po novom vždy povinná uhradiť druhá strana v pozícii žiadateľa, nájomcu, kupujúceho. Doposiaľ totiž bola v zásadách povinnosť úhrady znaleckého posudku žiadateľom len v prípade prevodu majetku.



Mesto rovnako zjednotilo sadzby pri určovaní minimálnych cien za nájom nebytových priestorov a iného nehnuteľného majetku, ktorý prenecháva do nájmu SMM, ak nie je podľa zákona potrebné určiť nájom ako všeobecnú alebo porovnateľnú cenu. Zmenu zapracovalo do druhej prílohy k zásadám.