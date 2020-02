V Partizánskom volila i 103-ročná Gizela Dvončová

Partizánske 29. februára (TASR) - Svoje právo využila v sobotných voľbách do Národnej rady SR aj 103-ročná Gizela Dvončová z Partizánskeho. K urne prišla spolu s troma ďalšími generáciami zo svojej rodiny, synom, vnukom i pravnukom.



"Ja som chodila voliť celý život. Keď som bola mladšia, rozumela som politike, teraz sa už spolieham na deti," povedala prababička.



Budúci predstaviteľ vlády by mal byť podľa nej spravodlivý, aby nemyslel len na seba, ale viac na národ a ľudí a na starých ľudí, ako je ona. "Sú totiž starí ľudia, ktorí nemajú nikoho, nemá sa kto o nich postarať, a tak len živoria. Ja sa mám ešte dobre," podotkla.







Dvončová prišla svoj hlas odovzdať spolu so svojím 74-ročným synom Ľubomírom, 45-ročným vnukom Jurajom a 21-ročným pravnukom Michalom. "Chlapci poslúchajú. Mám dobré deti, svedomito sa o mňa starajú, nič mi nechýba," doplnila.



"Nemohli sme sa zhodnúť na jednom kandidátovi, každý volil tú svoju stranu. Ale vždy bojujeme za právo a dobrý život. Verím, že bude dobre," dodal Ľubomír.



Dvončová pochádza z 11 detí, celý svoj život venovala folklóru a divadlu, s ktorým začínala ako 16-ročná.