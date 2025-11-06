< sekcia Regióny
V Partizánskom vybudujú na Šípku a Luhoch nové priechody pre chodcov
Všetky tri priechody budú slúžiť na bezpečný pohyb chodcov medzi chodníkmi v miestach so zvýšeným pohybom dospelých a najmä detí.
Autor TASR
Partizánske 6. novembra (TASR) - Mesto Partizánske vybuduje v mestských častiach Šípok a Luhy nové priechody pre chodcov. Všetky budú bezbariérové, s osvetlením i prvkami pre zrakovo znevýhodnených. Informoval o tom primátor Jozef Božik.
„Investičné akcie sú jednak priority mestských častí aj požiadavky obyvateľov nášho mesta,“ uviedol Božik.
Priblížil, že v mestskej časti Šípok chce samospráva vybudovať dva nové priechody pre chodcov s bezbariérovou úpravou chodníka, výstražnou a vodiacou dlažbou pre zrakovo znevýhodnených a novým LED osvetlením. „Jeden priechod bude na Malinovského ulici pri Kostole svätého Tomáša a druhý pred hlavnou bránou pri vstupe do základnej školy,“ konkretizoval.
Tretí priechod pre chodcov mesto vybuduje pri detskom ihrisku ako spoločnú prioritu mestských častí Luhy I. a Luhy II. „Aj tento priechod bude mať bezbariérovú úpravu, dlažbu pre zrakovo znevýhodnených a LED osvetlenie,“ doplnil primátor.
Všetky tri priechody budú podľa neho slúžiť na bezpečný pohyb chodcov medzi chodníkmi v miestach so zvýšeným pohybom dospelých a najmä detí.
„Investičné akcie sú jednak priority mestských častí aj požiadavky obyvateľov nášho mesta,“ uviedol Božik.
Priblížil, že v mestskej časti Šípok chce samospráva vybudovať dva nové priechody pre chodcov s bezbariérovou úpravou chodníka, výstražnou a vodiacou dlažbou pre zrakovo znevýhodnených a novým LED osvetlením. „Jeden priechod bude na Malinovského ulici pri Kostole svätého Tomáša a druhý pred hlavnou bránou pri vstupe do základnej školy,“ konkretizoval.
Tretí priechod pre chodcov mesto vybuduje pri detskom ihrisku ako spoločnú prioritu mestských častí Luhy I. a Luhy II. „Aj tento priechod bude mať bezbariérovú úpravu, dlažbu pre zrakovo znevýhodnených a LED osvetlenie,“ doplnil primátor.
Všetky tri priechody budú podľa neho slúžiť na bezpečný pohyb chodcov medzi chodníkmi v miestach so zvýšeným pohybom dospelých a najmä detí.