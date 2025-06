V Partizánskom vymenia časť teplovodného rozvodu

Partizánske 24. júna (TASR) - Technické služby mesta (TSM) Partizánske chcú zabezpečiť výmenu časti teplovodného rozvodu k budove Centra voľného času (CVČ) na Ulici gen. Svobodu. Financovanie investície zabezpečí mestská spoločnosť z vkladu do kapitálového fondu. Mesto na tento účel vyčlenilo v rámci tretej zmeny rozpočtu z rezervného fondu 50.000 eur. Mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok odporučili valnému zhromaždeniu schváliť peňažný vklad do kapitálového fondu TSM, rovnako schválili i zmenu rozpočtu.



Výmenu teplovodného tepelného rozvodu k budove CVČ chcú TSM zabezpečiť dodávateľsky, prostredníctvom externej firmy. „Ide o dvojrúrový oceľový tepelný rozvod v dĺžke približne 150 metrov, ktorý vybudovali v 70. rokoch minulého storočia,“ priblížila mestská spoločnosť.



Dôvodom výmeny rozvodu tepla je podľa nej jeho havarijný stav, rozvod je v prevádzke približne 50 rokov, je značne opotrebovaný a po životnosti, čo sa prejavuje jeho opakovaným praskaním a následnými častými opravami počas celého roka, ktoré sú neefektívne a nerentabilné.



Predpokladané náklady na výmenu tepelného kanála TSM odhadli na približne 48.200 eur bez dane z pridanej hodnoty.



Mesto Partizánske ako jediný spoločník TSM riešilo vklad do kapitálového fondu aj v roku 2024. Tvorbu kapitálového fondu z peňažného vkladu spoločnosti umožňuje Obchodný zákonník a fond je zahrnutý do vlastného imania spoločnosti. „Vklad do kapitálového fondu z príspevkov sa nezapisuje do obchodného registra a v súlade s Obchodným zákonníkom, ako aj so zakladacou listinou spoločnosti je následne možné rozhodnúť o použití - vrátení kapitálového fondu, a to prostredníctvom rozhodnutia valného zhromaždenia,“ ozrejmila samospráva.