V Pastuchove si žiaci vymenili úlohy s učiteľmi

Pastuchov 28. marca (TASR) – Špeciálny program pri príležitosti Dňa učiteľov majú v utorok na Základnej škole s materskou školou v Pastuchove pri Hlohovci. Žiaci si vymenili na celé vyučovanie úlohy so svojimi pedagógmi a ešte dostali možnosť priniesť si učebnice a školské pomôcky v hocičom, len nie v školských taškách. TASR o tom informovala riaditeľka Mária Šimunová.



"Do školy tak prišli s vakmi, veľkými cestovnými kuframi, igelitkami, kýblikmi, nákupnými košíkmi či detským kočíkom, teda s tým, čo im urobilo radosť a tiež pobavilo spolužiakov," uviedla. Okrem toho v každej z desiatich tried školy, ktorú navštevuje 120 žiakov nielen z Pastuchova, ale aj blízkeho Dolného Trhovišťa, sa postavili za katedry deti a učitelia sa posadili do lavíc. Niektorí žiaci sa podľa riaditeľky prihlásili sami a niektorých vybrali pre tento projekt vyučujúce. "Ide o to, aby jednotlivé hodiny žiaci naozaj dokázali odučiť. Najmä na druhom stupni bolo potrebné sa na vyučovanie vopred pripraviť," doplnila Šimunová. Myšlienka vznikla v školskom žiackom parlamente a realizovali ju v rôznych podobách aj predtým, naposledy však ešte pred vypuknutím pandémie. "Napríklad žiaci druhého stupňa vyučovali mladších spolužiakov," povedala.



Pastuchovská škola spestruje žiakom vyučovací proces rôznymi projektami, obľúbené je "nočné" vyučovanie, ktoré pripravujú k Medzinárodnému dňu detí. Keď sa skončí riadne vyučovanie, vrátia sa deti i učitelia v podvečer do školy a vydržia podľa riaditeľky celú noc, až do druhého dňa do šiestej hodiny. To je limit najmä pre deti z Dolného Trhovišťa, ktoré potom nasadajú na skorý ranný spoj domov. Počas noci však stihnú rôznorodé aktivity v areáli školy i v obci, kde nechýba pochod nočným Pastuchovom. "Tešia sa na to zakaždým, prinášajú si aj spacáky," opísala Šimunová.