VIDEO: V Pavlovciach súťažia furmani na majstrovstvách Slovenska

Snímka z majstrovstiev Slovenska furmanov v Pavlovciach na farme Breziny 11. októbra 2025. Foto: TASR - František Iván

Na súťaži dominujú ťažné kone, predovšetkým slovenské plemeno norik muránsky, no nechýbajú ani zahraničné plemená, napríklad poľské ťažné kone.

Autor TASR
Pavlovce 11. októbra (TASR) - Furmani z rôznych kútov Slovenska sa v sobotu stretli v obci Pavlovce v okrese Vranov nad Topľou, kde sa konajú Majstrovstvá Slovenska furmanov. Ako pre TASR uviedol Jozef Puškár z Asociácie furmanov Slovenska (AFuS), účastníci si zmerajú sily v štyroch disciplínach, ktoré simulujú reálne práce z lesného prostredia.

„Prvou disciplínou je naloženie klady na predok voza a prechod cez prekážky na čas. Druhá je tlačenie a ťahanie kláta, čo je typická lesná práca,“ priblížil Puškár. Tretia disciplína preverí súhru furmana, pomocníka a koňa pri manipulácii s kladou. Program vyvrcholí silovou disciplínou, a to ťahaním bremena na 50 metrov v koridore s časovým limitom dve minúty.

Podľa Puškára sa do finále prebojovalo iba 12 furmanov, ktorí počas roka absolvovali najviac kvalifikačných pretekov po celom Slovensku. „Organizovali sme 15 podujatí, päť sa neuskutočnilo. O účasti vo finále rozhodoval počet absolvovaných jázd a celková aktivita furmanov,“ doplnil.

Na súťaži dominujú ťažné kone, predovšetkým slovenské plemeno norik muránsky, no nechýbajú ani zahraničné plemená, napríklad poľské ťažné kone. „Tieto kone nie sú určené na parkúrové disciplíny, ale boli vyšľachtené špeciálne pre ťažkú prácu v lese,“ uzavrel Puškár.

