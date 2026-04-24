V pešej zóne v Trenčíne pribudli tri nové vodné plochy
Dve majú režim prírodných jazierok s vodnými rastlinami, tretia bude bez rastlín.
Autor TASR
Trenčín 24. apríla (TASR) - Tri nové vodné plochy v centre Trenčína priniesla revitalizácia pešej zóny Hviezdoslavova v Trenčíne. Dve majú režim prírodných jazierok s vodnými rastlinami, tretia bude bez rastlín. Informoval o tom Erich Haláč zo spoločnosti, ktorá plochy uviedla do prevádzky.
„Dve prírodné jazierka majú prírodnú filtráciu so zabudovanou UV-lampou. Bude potrebné ich udržiavať v takom stave, aby tam mohli rásť rastliny. Problém môže nastať, ak do bazénov budú ľudia hádzať nečistoty. Všetko sa zastaví, bude to viditeľné a údržba bude o to ťažšia,“ pripomenul Haláč s tým, že rodičia by mali dať pozor, aby ich deti do jazierok nehádzali napríklad štrk či papiere.
Do oboch prírodných jazierok vložili košíky, z ktorých budú postupne vyrastať vodné rastliny. Celkovo bude v jazierkach rásť päť druhov vodných rastlín - prasličky, vodné kosatce, ale aj biele, žlté a tmavočervené lekná.
„Rastliny vyrastajú zo špeciálneho substrátu, ktorý obsahuje ílovitú zložku a humóznu zložku. Tá je dôležitá, aby rastlina mohla minimálne tri roky žiť v tom košíku. Lekná by sme mali vidieť onedlho. Momentálne sú ešte zatiahnuté do košíka, no rastlinka postupne vypláva hore, spraví si list a počas roka bude kvitnúť,“ doplnil správca verejnej zelene v Trenčíne Peter Kadák.
„Dve prírodné jazierka majú prírodnú filtráciu so zabudovanou UV-lampou. Bude potrebné ich udržiavať v takom stave, aby tam mohli rásť rastliny. Problém môže nastať, ak do bazénov budú ľudia hádzať nečistoty. Všetko sa zastaví, bude to viditeľné a údržba bude o to ťažšia,“ pripomenul Haláč s tým, že rodičia by mali dať pozor, aby ich deti do jazierok nehádzali napríklad štrk či papiere.
Do oboch prírodných jazierok vložili košíky, z ktorých budú postupne vyrastať vodné rastliny. Celkovo bude v jazierkach rásť päť druhov vodných rastlín - prasličky, vodné kosatce, ale aj biele, žlté a tmavočervené lekná.
„Rastliny vyrastajú zo špeciálneho substrátu, ktorý obsahuje ílovitú zložku a humóznu zložku. Tá je dôležitá, aby rastlina mohla minimálne tri roky žiť v tom košíku. Lekná by sme mali vidieť onedlho. Momentálne sú ešte zatiahnuté do košíka, no rastlinka postupne vypláva hore, spraví si list a počas roka bude kvitnúť,“ doplnil správca verejnej zelene v Trenčíne Peter Kadák.