< sekcia Regióny
V Petrovanoch vzniká nový rodinný festival Rozprávkový kaštieľ
Pripravený bude aj sprievodný program v podobe nafukovacích atrakcií, animačných aktivít, maľovania na tvár, interaktívnych stanovíšť a gastro zóny.
Autor TASR
Prešov 5. mája (TASR) - Historický areál kaštieľa v Petrovanoch v okrese Prešov sa v nedeľu (10. 5.) premení na dejisko nového rodinného festivalu Rozprávkový kaštieľ. Podujatie ponúkne celodenný program pre deti aj dospelých, pričom organizátori chcú založiť novú tradíciu rodinných kultúrnych podujatí na východnom Slovensku. TASR o tom za organizátora, divadlo Etudy, informoval Ondrej Gubač.
Podujatie sa začne o 10.00 h. V programe sa predstavia viaceré regionálne divadelné súbory vrátane Divadla na Sídlisku, divadla Cililing, divadla Etudy a študentov Súkromného konzervatória Prešov. Súčasťou programu budú rozprávkové predstavenia, interaktívne vystúpenia a koncerty pre detských návštevníkov.
Hudobnú časť festivalu doplní vystúpenie detskej dvojice Paci Pac. Večerný program pre rodičov obohatí koncert skupiny Drišľak.
Pripravený bude aj sprievodný program v podobe nafukovacích atrakcií, animačných aktivít, maľovania na tvár, interaktívnych stanovíšť a gastro zóny.
„Naším cieľom je priniesť rodinám kvalitný program, ktorý spája zábavu, umenie a spoločný zážitok. Veríme, že Rozprávkový kaštieľ sa stane podujatím, ktoré si ľudia každoročne zaradia do svojho kalendára,“ uviedol jeden z organizátorov Marek Timko.
Podujatie sa začne o 10.00 h. V programe sa predstavia viaceré regionálne divadelné súbory vrátane Divadla na Sídlisku, divadla Cililing, divadla Etudy a študentov Súkromného konzervatória Prešov. Súčasťou programu budú rozprávkové predstavenia, interaktívne vystúpenia a koncerty pre detských návštevníkov.
Hudobnú časť festivalu doplní vystúpenie detskej dvojice Paci Pac. Večerný program pre rodičov obohatí koncert skupiny Drišľak.
Pripravený bude aj sprievodný program v podobe nafukovacích atrakcií, animačných aktivít, maľovania na tvár, interaktívnych stanovíšť a gastro zóny.
„Naším cieľom je priniesť rodinám kvalitný program, ktorý spája zábavu, umenie a spoločný zážitok. Veríme, že Rozprávkový kaštieľ sa stane podujatím, ktoré si ľudia každoročne zaradia do svojho kalendára,“ uviedol jeden z organizátorov Marek Timko.