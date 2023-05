V Petržalke bude diskusia k štúdii o zástavbe pri Chorvátskom ramene

Bratislava 18. mája (TASR) – Bratislavská Petržalka pripravuje verejnú prezentáciu k urbanistickej štúdii Centrálnej osi Petržalky, dokumentu z dielne hlavného mesta. Ide o podklad pre novú reguláciu územia v okolí Chorvátskeho ramena, teda pri spracovaní návrhov zmien a doplnkov územného plánu mesta (ÚPN). Verejná prezentácia jej finálnej podoby spolu s diskusiou s občanmi je naplánovaná na 23. mája v Dome kultúry (DK) Zrkadlový háj.



"Na základe takmer 3500 pripomienok verejnosti i zúčastnených strán a ďalších piatich petícií bol dokument spracovaný do čistopisu, ktorý v tomto roku bratislavské mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie. Napriek tomu medzi obyvateľmi vyvoláva vášne," konštatuje mestská časť.



O verejnú prezentáciu požiadalo starostu Petržalky Jána Hrčku miestne zastupiteľstvo. Dôvodom je, že ide o komplexnú a zásadnú tému, ktorej podstata sa nedá zhrnúť "v pár riadkoch." Už v marci po nej volal aj Hrčka, keď finálny čistopis bralo mestské zastupiteľstvo na vedomie. Poukázal napríklad na to, že v ňom sú aj veci, ktoré nie sú totožné ani s jedným z dvoch prerokovaných variantov.



Cieľom štúdie bolo pripraviť podklad pre novú reguláciu zástavby územia, podporiť prírodný charakter priestoru okolo Chorvátskeho ramena, rozvinúť jeho potenciál, priniesť nové služby i verejné priestory s preferenciou hromadnej a cyklistickej dopravy. Oproti platného územnému plánu má územiu priniesť väčšiu ochranu. Štúdia nadväzuje na projekt predĺženia električkovej trate, ktorá má viesť pozdĺž Chorvátskeho ramena.



Následne sa má začať s obstarávaním územnoplánovacích dokumentov. Bratislavský magistrát deklaruje, že sa k nim v rámci legislatívneho procesu bude môcť vyjadriť mestská časť i obyvatelia. "Ich pripomienky budú musieť byť vypočuté," prisľúbil nedávno primátor Bratislavy Matúš Vallo. Hrčka však tvrdí, že hoci obyvatelia budú môcť podávať pripomienky, presadiť akúkoľvek zmenu bude náročné. "Je tam toľko poprepájaných vecí, že už nikto nebude chcieť do toho zasiahnuť. Technicky to možné je, ale nevidím reálnu možnosť, že by sa niečo zmenilo," myslí si.



Na otázky TASR hlavné mesto doteraz neodpovedalo.