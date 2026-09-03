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V Petržalke budú voľby spojené s miestnym referendom
Pre úspešné miestne referendum bude v Petržalke nutná účasť aspoň 32,23 percenta oprávnených voličov.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - V bratislavskej Petržalke budú jesenné spojené voľby spojené s miestny referendom. Týkať sa bude štyroch kľúčových oblastí pre budúcnosť najväčšej bratislavskej mestskej časti. O vyhlásení miestneho referenda rozhodli vo štvrtok poslanci na mimoriadnom rokovaní miestneho zastupiteľstva.
Jedna otázka sa bude týkať toho, či obyvatelia súhlasia s tým, aby pri rozhodovaní o vymedzení parkovacích zón mestská časť nesúhlasila s rozdelením Petržalky na viac ako jednu parkovaciu zónu v rámci systému regulovaného parkovania PAAS. Ďalšia otázka sa bude týkať zachovania bezplatného prístupu k Veľkému Draždiaku, a to prostredníctvom zriadenia vecného bremena práva prechodu cez pozemky, ktoré tvoria breh jazera.
Ďalšia otázka sa má týkať spravodlivého financovania mestskej časti a prerozdeľovania štátnych peňazí v rámci Bratislavy. Obyvatelia sa budú pri nej vyjadrovať, či súhlasia s tým, aby mestská časť žiadala od hlavného mesta rovnaký podiel z daní na obyvateľa ako dostávajú ostatné mestské časti. Posledná otázka sa má týkať súhlasu s tým, aby nová výstavba v území Centrálna os Petržalky začínala najmenej 50 metrov od okien existujúcich objektov.
Miestne referendum nadväzuje na petíciu s vyše 5500 podpismi.
Pre úspešné miestne referendum bude v Petržalke nutná účasť aspoň 32,23 percenta oprávnených voličov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Jedna otázka sa bude týkať toho, či obyvatelia súhlasia s tým, aby pri rozhodovaní o vymedzení parkovacích zón mestská časť nesúhlasila s rozdelením Petržalky na viac ako jednu parkovaciu zónu v rámci systému regulovaného parkovania PAAS. Ďalšia otázka sa bude týkať zachovania bezplatného prístupu k Veľkému Draždiaku, a to prostredníctvom zriadenia vecného bremena práva prechodu cez pozemky, ktoré tvoria breh jazera.
Ďalšia otázka sa má týkať spravodlivého financovania mestskej časti a prerozdeľovania štátnych peňazí v rámci Bratislavy. Obyvatelia sa budú pri nej vyjadrovať, či súhlasia s tým, aby mestská časť žiadala od hlavného mesta rovnaký podiel z daní na obyvateľa ako dostávajú ostatné mestské časti. Posledná otázka sa má týkať súhlasu s tým, aby nová výstavba v území Centrálna os Petržalky začínala najmenej 50 metrov od okien existujúcich objektov.
Miestne referendum nadväzuje na petíciu s vyše 5500 podpismi.
Pre úspešné miestne referendum bude v Petržalke nutná účasť aspoň 32,23 percenta oprávnených voličov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.