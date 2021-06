V Petržalke by mal vzniknúť areál športu a zdravia

Bratislava 11. júna (TASR) – V bratislavskej Petržalke by mohol v budúcnosti vzniknúť nový športový areál na základe princípov konceptu SMART školy. Vzniknúť má multifunkčná, hokejová a plavecká hala, atletický štadión, workoutové a detské ihriská, ale tiež zázemie pre in-line korčuľovanie či plážový volejbal. Zámer na vybudovanie „kampusu“ športu a zdravia odobrili v piatok krajskí poslanci.



„Ide o zaujímavý a významný projekt pre kraj, ktorého súčasťou bude viacero moderných športovísk. Chýbať by nemal ani atletický štadión, ktorý v meste stále absentuje. Verím, že po dobudovaní sa toto miesto stane jedným z najvýznamnejších v Bratislave,“ skonštatoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.



Projekt by mal vzniknúť na základe spolupráce BSK so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH), Spojenou školou na Ostredkovej ulici v Bratislave a Volejbalovým klubom polície Bratislava. Nový areál má pozostávať z viacerých objektov, ktoré budú mať navzájom synergický efekt.



Tvoriť ho bude hokejová hala s dvomi ľadovými plochami a kompletným zázemím a navrhovanou otvorenou strešnou terasou s maximálnou kapacitou 400 divákov. Súčasťou bude aj plavecká hala. Počíta sa s atletickým štadiónom s tribúnou, tartanovou bežeckou oválnou dráhou, dráhou a doskočiskom pre trojskok a skok do diaľky, sektormi pre vrhačské disciplíny či skok do výšky a o tyči. Chýbať nebude ani multifunkčná hala s medzinárodnými parametrami pre loptové športy s kapacitou pre približne 1200 - 1500 návštevníkov či plocha pre futbal.



Nový kampus by mal poskytnúť adresné služby na základe individuálnych potrieb. Týka sa to výstavby kompletnej infraštruktúry a objektov, ponuky študijných programov, ako aj vybudovania verejných plôch. Zámerom je totiž motivácia mladých k pohybu i práca s talentami, a to už od druhého stupňa primárneho vzdelávania. Partneri projektu sú presvedčení, že začať s výchovou a vzdelávaním budúcich športovcov na strednej škole je neskoro. Spojená škola by preto mala mať nové zázemie so všetkými kmeňovými triedami a odbornými učebňami i materiálno – technickým vybavením.



Medzi školou a hokejovou halou je zatiaľ navrhnutý verejný priestor s vodným prvkom a stromoradím, terasami a oddychovými zónami. Pri plaveckej hale je navrhnutý zelený terasovitý val ako verejná oddychová zeleň s drobnou architektúrou, workoutovými prvkami či komponentmi detských ihrísk. Plniť by mal zároveň úlohu vodozádržného a protihlukového systému. Súčasťou bude aj parkovací dom s vegetačnými stenami a využiteľnou strechou na šport. Kampus s okolím spojí segregovaná cyklotrasa.



Podľa prezidenta SZĽH Miroslava Šatana je potrebné vytvárať silnú infraštruktúru, vzdelanie v oblasti športu je podľa neho nízke. V pláne je vytvoriť akadémiu v každom kraji.



Areál bude určený pre žiakov školy, mládežníckych športovcov, športovú profesionálnu i amatérsku verejnosť, vrátane návštevníkov maďarského a rakúskeho pohraničia.