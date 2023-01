V Petržalke doteraz dosiahla volebná účasť približne 12 percent

Bratislava 21. januára (TASR) - V bratislavskej Petržalke doteraz dosiahla volebná účasť v referende približne 12 percent. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková. Priebeh je podľa nej počas celého dňa pokojný a bezproblémový vo všetkých 56 okrskoch.



"Neevidujeme žiadne závažné sťažnosti ani konfliktné udalosti," spresnila Halašková. Najviac ľudí zatiaľ odvolilo na základných školách Nobelovo námestie a Vlastenecké námestie. "Naopak, najnižšia účasť je v Materskej škole Fialová v Slnečniciach," doplnila.



Na Slovensku sa koná deviate referendum v histórii samostatnej SR. Týka sa zmeny Ústavy SR. Hlasovacie miestnosti sú otvorené do 22.00 h.



Ľudia sa v referende môžu vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena Ústavy SR.