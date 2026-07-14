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POŽIAR V PETRŽALKE: Zasiahol aj štyri zaparkované autá
Na miesto udalosti privolali aj zisťovateľa príčin vzniku požiarov.
Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - V pondelok (13. 7.) večer horela na Panónskej ceste v bratislavskej Petržalke plechová stavba a porast. Požiar zasiahol aj štyri zaparkované autá. Vznikla tak materiálna škoda predbežne vyčíslená na 55.000 eur. Nikto sa nezranil. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja o tom informoval na sociálnej sieti.
„Po príjazde na miesto bolo zistené, že požiar zasiahol aj uskladnený papier, rôzne horľavé kvapaliny, prázdne sudy od oleja a ďalší odpad nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkosti stavby. Plamene sa zároveň rozšírili do interiéru objektu, kde boli uskladnené pneumatiky, a zasiahli aj štyri vedľa zaparkované osobné motorové vozidlá. Dve z vozidiel horeli a ďalšie dve boli poškodené vplyvom sálavého tepla,“ priblížil HaZZ.
Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali pomocou viacerých hasebných prúdov. Následne požiarisko skontrolovali termokamerou, vyhľadali a dohášali skryté ohniská a ochladzovali okolie, aby zabránili ďalšiemu šíreniu požiaru, opísal hasičský zbor. Na miesto udalosti privolali aj zisťovateľa príčin vzniku požiarov.
„Po príjazde na miesto bolo zistené, že požiar zasiahol aj uskladnený papier, rôzne horľavé kvapaliny, prázdne sudy od oleja a ďalší odpad nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkosti stavby. Plamene sa zároveň rozšírili do interiéru objektu, kde boli uskladnené pneumatiky, a zasiahli aj štyri vedľa zaparkované osobné motorové vozidlá. Dve z vozidiel horeli a ďalšie dve boli poškodené vplyvom sálavého tepla,“ priblížil HaZZ.
Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali pomocou viacerých hasebných prúdov. Následne požiarisko skontrolovali termokamerou, vyhľadali a dohášali skryté ohniská a ochladzovali okolie, aby zabránili ďalšiemu šíreniu požiaru, opísal hasičský zbor. Na miesto udalosti privolali aj zisťovateľa príčin vzniku požiarov.