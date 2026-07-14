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POŽIAR V PETRŽALKE: Zasiahol aj štyri zaparkované autá

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na miesto udalosti privolali aj zisťovateľa príčin vzniku požiarov.

Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - V pondelok (13. 7.) večer horela na Panónskej ceste v bratislavskej Petržalke plechová stavba a porast. Požiar zasiahol aj štyri zaparkované autá. Vznikla tak materiálna škoda predbežne vyčíslená na 55.000 eur. Nikto sa nezranil. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja o tom informoval na sociálnej sieti.

„Po príjazde na miesto bolo zistené, že požiar zasiahol aj uskladnený papier, rôzne horľavé kvapaliny, prázdne sudy od oleja a ďalší odpad nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkosti stavby. Plamene sa zároveň rozšírili do interiéru objektu, kde boli uskladnené pneumatiky, a zasiahli aj štyri vedľa zaparkované osobné motorové vozidlá. Dve z vozidiel horeli a ďalšie dve boli poškodené vplyvom sálavého tepla,“ priblížil HaZZ.

Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali pomocou viacerých hasebných prúdov. Následne požiarisko skontrolovali termokamerou, vyhľadali a dohášali skryté ohniská a ochladzovali okolie, aby zabránili ďalšiemu šíreniu požiaru, opísal hasičský zbor. Na miesto udalosti privolali aj zisťovateľa príčin vzniku požiarov.
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