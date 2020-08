V Petržalke komplikujú niektorí vodiči značenie parkovacích miest

Bratislava 5. augusta (TASR) – Bratislavská Petržalka pokračuje vo vyznačovaní rezidentských parkovacích miest v rámci vlastného pilotného parkovacieho systému. Práce však v niektorých prípadoch komplikujú majitelia áut, ktorí nerešpektujú dopravné značky zákazu vjazdu a zastavenia. Mestská časť ich vyzýva, aby práce nesťažovali a dočasné dopravné značenia rešpektovali.



"Pracovníci mestskej časti sa snažia vyznačiť rezidenčné miesta čo najrýchlejšie, no práve pre vodičov nerešpektujúcich spomínané zákazy im to nie je umožnené. Nadmerný počet zaparkovaných vozidiel ich brzdí pri práci, čím sa celý proces značenia zbytočne predlžuje," upozorňuje samospráva na sociálnej sieti.



Petržalka využila možnosť zaviesť vlastný pilotný parkovací systém v medziobdobí, kým by mala začať platiť schválená celomestská parkovacia politika. Pilotný systém, ktorý zvýhodňuje obyvateľov s trvalým pobytom, spustila mestská časť 1. novembra 2019. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.parkovanievpetrzalke.sk.



Obdobné problémy zaznamenalo aj Nové Mesto. Mestská časť pokračuje v súčasnosti v prípravách na spustenie pilotnej zóny rezidentského parkovania v okolí Tehelného poľa, ktorá má začať platiť od októbra. Maľovanie vodorovného dopravného značenia však komplikujú majitelia áut, ktorí nerešpektujú krátkodobý zákaz parkovania v čase vyznačovania parkovacích miest.