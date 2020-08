V Petržalke na miesto po zosnulom V. Dolinayovi zasadne M. Šmíd

Bratislava 11. augusta (TASR) – Na uvoľnené poslanecké miesto v miestnom zastupiteľstve v bratislavskej Petržalke zasadne po zosnulom Vladimírovi Dolinayovi ako náhradník Miloslav Šmíd. Poslanecký sľub by mal zložiť na septembrovom zasadnutí. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"V zmysle zákona sme oslovili prvého kandidáta s najvyšším počtom platných voličských hlasov vo volebnom obvode číslo 1, teda Miloslava Šmída, ktorý 3. augusta podpísal vyhlásenie, že prijíma mandát poslanca miestneho zastupiteľstva. Poslanecký sľub bude skladať na riadnom septembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva," priblížila Halašková.



Šmíd chce podľa vlastných slov svojimi pracovnými skúsenosťami a vedomosťami prispieť napríklad k dokončeniu programu zatepľovania objektov v mestskej časti či pri výstavbe a obnove zariadení sociálnych služieb. Angažovať sa chce aj v oblasti školstva. Medzi prioritami, ktoré uvádzal ako kandidát pri posledných komunálnych voľbách, spomína tiež detské ihriská a športoviská, lavičky okolo bytových domov, parky so zeleňou, modernizáciu letného kúpaliska Matador, výstavbu tréningových múrov pre sprejerov či výstavbu jednoduchých nízkonákladových záchranných buniek pre ľudí bez domova.



Vladimír Dolinay zahynul pri tragickej dopravnej nehode 25. júla. Dlhé roky pôsobil v komunálnej politike a v tomto volebnom období zastával post miestneho poslanca v Petržalke, bratislavského mestského aj krajského poslanca. Od 1. júla pôsobil aj ako štátny tajomník na Ministerstve kultúry SR. Minútou ticha si jeho pamiatku minulý týždeň uctili poslanci Starého Mesta, keďže Dolinay pôsobil v minulosti ako poradca starostky Zuzany Aufrichtovej pre oblasť školstva a vzdelávania.



Náhradníka za zosnulého poslanca bude v septembri schvaľovať aj Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Ako náhradníčka obsadí uvoľnené miesto poslankyňa Ľudmila Farkašovská, sľub má zložiť na mimoriadnom rokovaní 4. septembra. Náhradníka bude voliť aj bratislavské mestské zastupiteľstvo.