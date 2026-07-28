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V Petržalke odovzdali petičné hárky na vyhlásenie miestneho referenda
Jedna z otázok sa týka zachovania bezplatného prístupu k Veľkému Draždiaku, ďalšia zachovania jednej parkovacej zóny v rámci regulovaného systému PAAS na území mestskej časti.
Autor TASR
Bratislava 28. júla (TASR) - Kandidáti strany Krajina pre Petržalku a členovia petičného výboru odovzdali v utorok 5508 podpisov pod petíciou na vyhlásenie Petržalského referenda 2026. Petičné hárky odovzdali v podateľni miestneho úradu. O vyhlásení referenda so štyrmi kľúčovými otázkami bude, po kontrole podpisov, rozhodovať miestne zastupiteľstvo. Miestne referendum chcú spojiť s jesennými komunálnymi voľbami. Informovali o tom na tlačovej konferencii.
„Návrh, aby bolo referendum vyhlásené na 24. októbra, bude predložený zastupiteľstvu. Pôjde o prvé miestne referendum, ktoré bude takto uskutočnené,“ skonštatoval predseda petičného výboru a krajský poslanec Peter Cmorej s tým, že referendum bude platné, ak sa na ňom zúčastní aspoň taký počet ľudí ako v minulých komunálnych voľbách, teda v roku 2022.
Miestne referendum sa má týkať štyroch kľúčových oblastí pre budúcnosť najväčšej bratislavskej mestskej časti, o ktorých by mali rozhodovať priamo občania, a teda aby sa nerozhodovalo o nich bez nich. Jedna z otázok sa týka zachovania bezplatného prístupu k Veľkému Draždiaku, ďalšia zachovania jednej parkovacej zóny v rámci regulovaného systému PAAS na území mestskej časti.
Otázka sa týka aj prísnejších pravidiel výstavby na mestských pozemkoch v okolí električky. Má ísť o princíp, podľa ktorého by sa nová výstavba na pozemkoch hlavného mesta v rámci ďalšieho rozvoja Centrálnej petržalskej osi mala začínať minimálne 50 metrov od okien existujúcich budov. Posledná otázka je venovaná spravodlivému financovaniu mestskej časti a prerozdeľovaniu štátnych peňazí v rámci Bratislavy.
„Spätná väzba bola výborná. Napriek tomu, že referendum ako nástroj demokracie nie je často využívaný, respektíve možno je využívaný viac na štátnej úrovni ako na lokálnej, tak za šesť týždňov sme videli, že to má zmysel pýtať sa. Ľudia sa chcú zaujímať o veci verejné, ktoré sa ich týkajú. A aj výsledky zberu podpisov pod referendum sú toho dôkazom,“ podotkla prvá vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková. Priamu komunikáciu s obyvateľmi označili za konštruktívnu v porovnaní so sociálnymi sieťami.
Miestne zastupiteľstvo má podľa zákona vyhlásiť referendum, ak ide o petíciu s minimálne 5000 podpismi všetkých oprávnených voličov mestskej časti. Vyhlásiť ho má tak, aby sa konalo najneskôr do 90 dní od doručenia petície obci. Predchádzať tomu bude overovanie podpisov. Pre úspešné miestne referendum bude v Petržalke nutná účasť aspoň 32,23 percenta oprávnených voličov.
V súvislosti s referendom funguje aj web www.petrzalskereferendum.sk.
„Návrh, aby bolo referendum vyhlásené na 24. októbra, bude predložený zastupiteľstvu. Pôjde o prvé miestne referendum, ktoré bude takto uskutočnené,“ skonštatoval predseda petičného výboru a krajský poslanec Peter Cmorej s tým, že referendum bude platné, ak sa na ňom zúčastní aspoň taký počet ľudí ako v minulých komunálnych voľbách, teda v roku 2022.
Miestne referendum sa má týkať štyroch kľúčových oblastí pre budúcnosť najväčšej bratislavskej mestskej časti, o ktorých by mali rozhodovať priamo občania, a teda aby sa nerozhodovalo o nich bez nich. Jedna z otázok sa týka zachovania bezplatného prístupu k Veľkému Draždiaku, ďalšia zachovania jednej parkovacej zóny v rámci regulovaného systému PAAS na území mestskej časti.
Otázka sa týka aj prísnejších pravidiel výstavby na mestských pozemkoch v okolí električky. Má ísť o princíp, podľa ktorého by sa nová výstavba na pozemkoch hlavného mesta v rámci ďalšieho rozvoja Centrálnej petržalskej osi mala začínať minimálne 50 metrov od okien existujúcich budov. Posledná otázka je venovaná spravodlivému financovaniu mestskej časti a prerozdeľovaniu štátnych peňazí v rámci Bratislavy.
„Spätná väzba bola výborná. Napriek tomu, že referendum ako nástroj demokracie nie je často využívaný, respektíve možno je využívaný viac na štátnej úrovni ako na lokálnej, tak za šesť týždňov sme videli, že to má zmysel pýtať sa. Ľudia sa chcú zaujímať o veci verejné, ktoré sa ich týkajú. A aj výsledky zberu podpisov pod referendum sú toho dôkazom,“ podotkla prvá vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková. Priamu komunikáciu s obyvateľmi označili za konštruktívnu v porovnaní so sociálnymi sieťami.
Miestne zastupiteľstvo má podľa zákona vyhlásiť referendum, ak ide o petíciu s minimálne 5000 podpismi všetkých oprávnených voličov mestskej časti. Vyhlásiť ho má tak, aby sa konalo najneskôr do 90 dní od doručenia petície obci. Predchádzať tomu bude overovanie podpisov. Pre úspešné miestne referendum bude v Petržalke nutná účasť aspoň 32,23 percenta oprávnených voličov.
V súvislosti s referendom funguje aj web www.petrzalskereferendum.sk.