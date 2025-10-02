< sekcia Regióny
V Petržalke oživili ďalšiu z monumentálnych malieb na sídlisku
Hovorkyňa najväčšej bratislavskej mestskej časti pripomenula, že v Petržalke vzniklo v 80. rokoch 20. storočia osem monumentálnych malieb na bočných fasádach niektorých 12-poschodových panelákov.
TASR
Bratislava 2. októbra (TASR) - V bratislavskej Petržalke sa objavila už štvrtá z ôsmich monumentálnych malieb pripomínajúcich výstavbu sídliska. Občianske združenie Konduktor s pomocou verejnosti a samosprávy oživilo Radostný život od Jána Ilavského na Fedinovej ulici.
Hovorkyňa najväčšej bratislavskej mestskej časti Mária Halašková pripomenula, že v Petržalke vzniklo v 80. rokoch 20. storočia osem monumentálnych malieb na bočných fasádach niektorých 12-poschodových panelákov. „Mali za úlohu zveľadiť prostredie monotónneho šedivého sídliska, ale plnili aj funkciu orientačných bodov. Po roku 2000, keď sa začalo s masívnym zatepľovaním, postupne všetky tieto maľby zmizli,“ vysvetlila.
Od roku 2015 umeleckí aktivisti z občianskeho združenia (OZ) Konduktor postupne oživili tri monumentálne maľby, teraz sa k nim pridáva ďalšia. „Monumentálka Radostný život od Jána Ilavského bola realizovaná ako posledná zo všetkých malieb v roku 1987 a bola premaľovaná ako prvá koncom 90. rokov,“ priblížila hovorkyňa Petržalky.
Projekt podporili okrem finančných darov verejnosti dotáciou i mestská časť Bratislava-Petržalka a Bratislavský samosprávny kraj.
