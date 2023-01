V Petržalke plánujú spustiť ďalšie zóny regulovaného parkovania

Bratislava 19. januára (TASR) - V bratislavskej Petržalke plánujú v tomto roku spustiť ďalšie zóny regulovaného parkovania. Bratislavský parkovací asistent (PAAS) by sa mal rozšíriť do časti Dvory V, VI, v lokalite ohraničenej ulicami Rusovská cesta, Einsteinova a Panónska cesta a v časti Hájov v okolí Šustekovej ulice.



"Nadviažeme na susednú zónu Dvory IV, kde je spustený systém regulovaného parkovania PAAS už od 10. januára 2022. Všetky tieto časti budú tvoriť jednu PAAS zónu, čo znamená, že PAAS rezidentská parkovacia karta bude platiť v celej regulovanej oblasti," informovalo o tom mesto Bratislava na sociálnej sieti.



Spracovaný je projekt organizácie dopravy, ktorý navrhuje, kde a ako majú byť v týchto lokalitách vyznačené parkovacie miesta zaradené do regulovaného parkovania. Rovnako aj ďalšie zmeny v organizácii dopravy. "V regulovaných zónach je totiž možné parkovať už len na vyznačených parkovacích miestach (s výnimkou niektorých vnútroblokov, ktoré sú vždy označené dopravným značením)," podotkol magistrát.



Návrh projektu nájdu obyvatelia na webe paas.sk/petrzalka. Pripomienky môžu zasielať e-mailom na parkovanie@bratislava.sk do 13. februára. Návrh projektu predstaví samospráva aj na stretnutí, ktoré zorganizuje v najbližších dňoch.



PAAS, ktorý mesto označuje ako jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili začiatkom minulého roka v prvých troch zónach - Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Neskôr pribudli postupne viaceré zóny v Ružinove a v Starom Meste zóna Hlavná stanica-Blumentál. PAAS plánujú tento rok spustiť aj v bratislavskej Dúbravke v zóne Záluhy-východ.