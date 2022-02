V Petržalke pri Úderníckej plánujú vybudovať polyfunkčný súbor

Bratislava 9. februára (TASR) - V bratislavskej Petržalke plánujú pri Úderníckej ulici vybudovať polyfunkčný súbor Acord - Matador. Tvoriť ho majú štyri objekty. Územie sa nachádza v rámci bývalého výrobného areálu Matador a je ohraničené Kopčianskou, Úderníckou a Gogoľovou ulicou. Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložila spoločnosť Acord na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Na pozemku sa nachádzajú budovy, niektoré sú využívané, iné zas zdevastované a časť z nich tvorí torzo prevažne skladových stavieb pôvodného výrobného areálu Matador. Na pozemku sa tiež nachádza administratívna budova postavená začiatkom 90. rokov minulého storočia. "Tá bude spolu s ostatnými budovami na pozemku asanovaná," avizuje v zámere investor.



Nové objekty majú byť prevažne trojpodlažné až štvorpodlažné a jeden šesťpodlažný na nároží z Úderníckej ulice. Koncepčne majú byť riešené ako sekciové domy. "Vo vnútrobloku riešeného územia sa počíta s realizáciou zariadení na oddych a trávenie voľného času. Hlavný vstup do územia bude z Úderníckej ulice," priblížil investor.



V budovách sa ráta s prenajímateľnými priestormi nevýrobných služieb (ateliéry či tvorivé dielne), so služobnými bytmi priradenými k obchodným a nevýrobným službám. Rovnako aj s garážou, technickými a skladovými priestormi. Počet parkovacích miest by mal byť na úrovni 128, z toho 108 v rámci garáže.



Investor v zámere deklaruje, že jeho ambíciou je revitalizovať územie bývalého výrobného areálu Matador so zachovaním niekoľkých pôvodných prvkov. Zároveň reflektuje súčasné, ale i budúce požiadavky trhu. "Funkčná skladba navrhovanej činnosti je jasne determinovaná pre obchod, administratívu a bývanie," spresnil investor. Predpokladané náklady na výstavbu odhaduje na zhruba desať miliónov eur. Spustenie výstavby predbežne v zámere odhadol v budúcom roku.