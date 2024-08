V Petržalke pribudli dve knižné búdky, knihy môže dať aj verejnosť

Bratislava 18. augusta (TASR) - V bratislavskej Petržalke pribudli dve knižné búdky. Čitatelia ich nájdu pred vstupom na verejné detské ihrisko Draždiak a pri PumpParku na Haanovej ulici. Ide o výsledok spolupráce miestnej knižnice so súkromnou spoločnosťou. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Ak sa nám búdky osvedčia a nebudú terčom vandalov a vykrádačov, nie je vylúčené, že osadíme aj ďalšie," hovorí riaditeľka petržalskej knižnice Libuša Jaďuďová. Priznáva však skúsenosť, keď na vlastné oči videla, ako si niekto zbalil všetky knihy do tašky a odišiel. Takéto "požičiavanie kníh" nie je podľa nej na mieste.



Zelené búdky so sloganom Mám ťa prečítanú ponúkajú literatúru rôzneho druhu. Sortiment nielen kníh, ale aj časopisov pravidelne dopĺňajú pracovníci petržalskej knižnice. A to tak, aby si tam "tú svoju" našiel každý čitateľ, od detí po dospelých, od milovníkov beletrie po populárno-náučnej literatúry.



Do zelených búdok môže svoje vyradené knihy darovať aj verejnosť, najviac však dva až tri kusy.



Pevnou súčasťou sú aj lavičky, kde si môžu čitatelia vybrané knihy prelistovať.