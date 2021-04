V Petržalke pribudli špakomaty, špeciálne koše na cigaretové ohorky

Bratislava 30. apríla (TASR) - V bratislavskej Petržalke v uplynulých dňoch pribudli na viaceré frekventované miesta tzv. "špakomaty", teda špeciálne koše na cigaretové ohorky. Ide o inováciu, ako hravou formou košov dosiahnuť verejný priestor bez ohorkov, Petržalčania tým súčasne môžu hlasovať za rôzne veci. TASR o tom informoval petržalský poslanec Pavol Škápik.



"Verejný priestor je nás všetkých, a preto ja aj s kamarátmi a susedmi pravidelne organizujeme rôzne smeťozberné prechádzky, aby sme mali Petržalku bez odpadkov. Preto doplnenie týchto špeciálnych košov na cigaretové ohorky som si zobral za svoje a pilotne som ich v spolupráci s oddelením životného prostredia z poslaneckej priority zakúpil," uviedol Škápik.



Nové inovatívne koše pribudli na Hrobákovej, Osuského, Beňadickej, ale aj v Ovsišti či na Farského pred Galériou Kontajner, kde sa stretávajú petržalskí cyklisti, peší či nastupujúci na mestskú hromadnú dopravu.



V rámci špakomatov môžu Petržalčania odpovedať na rôzne otázky, ako napríklad komu fandíte, FC Petržalka či Slovan Bratislava. "Chcel by som aj takto vyzvať Petržalčanov. Napíšte mi na facebook či mailom, aké otázky by ste do hlasovacích špakomatov doplnili a o čom by ste takouto priamou formou chceli hlasovať," vyzval obyvateľov Škápik.