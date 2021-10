V Petržalke sa bude diskutovať o regulovanom parkovaní

Bratislava 24. októbra (TASR) – V bratislavskej Petržalke sa bude budúci týždeň diskutovať o parkovaní. Témou verejnej diskusie s občanmi má byť najmä téma regulácie parkovania v lokalite Dvory 4, ktorú chce hlavné mesto spustiť v rámci celomestskej parkovacej politiky s názvom Bratislavský parkovací asistent PAAS od 10. januára 2022. Diskusia však bude otvorená pre všetkých, ktorých sa celomestská parkovacia politika týka.



"Podujatie je určené pre všetkých obyvateľov Petržalky, ktorých sa celomestská parkovacia politika týka. Starosta Ján Hrčka sa so zástupcami hlavného mesta pokúsi priblížiť aktuálne platné pravidlá a podmienky parkovania vo vašom susedstve, ako aj informácie o systéme PAAS," informuje mestská časť na webovej stránke i sociálnej sieti.



Diskusia sa uskutoční v stredu (27. 10.) v priestoroch Základnej školy A. Karpova na Černyševského ulici, a to v čase od 18.00 do 19.30 h. Pre aktuálnu pandemickú situáciu bude v režime OTP.



Mestská časť pred takmer dvoma rokmi spustila pilotný projekt parkovania na svojom území. Fungovať mal dovtedy, kým nebude spustená plánovaná celomestská parkovacia politika. Termín jej spustenia sa v minulosti viackrát menil a presúval. Najnovšie avizuje magistrát začiatok januára budúceho roka.



Posunulo sa tiež spustenie registrácií do systému regulovaného parkovania pre prvé tri zóny - Tehelné pole, Krasňany a Dvory 4 - na 1. december.