V Petržalke sa budú v sobotu opäť čistiť dunajské brehy

Bratislava 21. apríla (TASR) – Bratislavské brehy Dunaja sa opäť dočkajú vyčistenia. Počas najbližšej soboty (23. 4.) sa vodáci spolu s návštevníkmi zelenej akcie zamerajú na najznečistenejšiu lokalitu medzi Tyršovým nábrežím a Prístavným mostom. Vylúčené nie je rozšírenie upratovania aj do ďalších lokalít. Informuje o tom mestská časť Petržalka.



"Tak ako každý rok, aj tentoraz sa z iniciatívy vodákov pustíme do upratovania bratislavských brehov Dunaja. Tie si našu pozornosť naozaj zaslúžia, keďže okolie rieky si niektorí mýlia so skládkou odpadu," konštatuje samospráva.



Ruku k dielu opäť pridá aj samotná mestská časť. Odpadové vrecia a hygienické rukavice zabezpečí miestne oddelenie životného prostredia, územného rozvoja a dopravy. Mestská časť zároveň odporúča priniesť si aj vlastné. Oddelenie správy verejných priestranstiev sa postará o pristavenie veľkokapacitného kontajnera i odvoz odpadu. Po akcii nebude chýbať občerstvenie priamo v lodenici, odvážni záujemcovia si budú môcť vyskúšať platu v kajaku po Dunaji.



Akcia sa začína v sobotu o 9.00 h pri lodenici Dunajčík na Klokočovej ulici.



Mestská časť zároveň nedávno ukončila tradičné jarné upratovanie, keď do 72 lokalít pristavila veľkokapacitné kontajnery. Celkovo vyzbierala, odviezla a zlikvidovala veľkoobjemový odpad s hmotnosťou takmer 120 ton. "Platilo, že pokiaľ sa niektorý kontajner naplnil, kolegovia ho vyviezli a priviezli ďalší. V niektoré dni sa takto otočili aj tri- či štyrikrát," doplnila samospráva. Ďalšie pristavenie veľkokapacitných kontajnerov prebehne počas jesene.