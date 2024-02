V Petržalke sa dá prihlásiť online na slávnostné uvítanie detí

Bratislava 23. februára (TASR) - Prihlasovanie na tzv. slávnostné uvítanie detí do života by mohlo byť pre rodičov v bratislavskej Petržalke o niečo jednoduchšie. Miestna matrika prichádza s možnosťou rezervovať si termín na toto podujatie prostredníctvom online formulára. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



V Petržalke sa ročne narodí okolo 2000 detí, uvítané do života však môžu byť aj deti, ktoré žijú mimo nej. Podmienkou je, aby malo dieťa v čase konania slávnosti najviac jeden rok a aspoň jeden z rodičov trvalý pobyt v mestskej časti. Podľa vedúcej miestnej matriky Ilony Kraic býva záujem značne vysoký, vlani takto "uvítali" 191 detí, preto nie vždy je možné vyhovieť požiadavkám všetkých.



"Donedávna sme dobiehali resty pre pandémiu COVID-19, pre ktorú sme museli uvítania na isté obdobie prerušiť," poznamenala Kraic.



Rodičia museli donedávna najskôr vyplniť prihlášku a následne ju odoslať e-mailom. Po novom prichádza jedna z najvyťaženejších matrík na Slovensku s online formulárom. Samospráva aktuálne ponúka viacero voľných termínov na marec, apríl a máj. Na každý z dátumov sa môže prihlásiť päť párov rodičov i s príbuznými, ktorí budú mať dokopy maximálne šesť detí.



O úspešnej registrácii je záujemca spätne informovaný e-mailom. V prípade zmeny plánov si môže svoju registráciu zrušiť alebo vybrať iný voľný termín.



Niektoré mestské časti prešli na online rezervačný systém napríklad v prípade stavebného úradu. Takýmto spôsobom si môžu termín na konzultáciu zarezervovať napríklad obyvatelia Starého Mesta či Nového Mesta. "Naša mestská časť je jednou z najatraktívnejších mestských častí, pokiaľ ide o záujem o bývanie, prácu či trávenie voľného času. O tom svedčí aj veľký nápor na náš stavebný úrad zo strany stavebníkov menšieho i väčšieho rozsahu," poznamenal starosta Nového Mesta Matúš Čupka.