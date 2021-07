V Petržalke sa dobrovoľníci púšťajú aj do väčších skládok

Bratislava 11. júla (TASR) – V bratislavskej Petržalke sa dobrovoľníci púšťajú po menších smeťozberoch aj do väčších nelegálnych skládok na okraji mestskej časti, kde je potrebné pristaviť veľkokapacitný kontajner. Upozorňujú tak nielen na aktuálny stav, keď je odpad nelegálne odložený na skládke aj niekoľko rokov, ale zároveň sa snažia ukázať, že pri ochrane životného prostredia by nemali existovať prekážky.



"Pri niektorých miestach, ku ktorým sa vraciame, sa snažíme monitorovať aj to, koľko a akého odpadu pribúda. Po kompletnom vyčistení sa menšie dočistenia robia ľahšie," konštatuje Jakub Kuruc z iniciatívy Za krajšiu Petržalku.



Najväčšie skládky, ktoré sa tento rok zatiaľ podarilo dobrovoľníkom vyčistiť, boli medzi ulicami Kolmá a Kopčianska, Janíkov dvor, Kaukazská, Starohájska či Röntgenova. Na tieto miesta sa buď vracajú, alebo ešte plánujú vrátiť. V niektorých prípadoch im návrat neumožňuje momentálne bujná vegetácia.



Okrem samotného čistenia lokalít sa chcú sústrediť aj na preventívne opatrenia, ktorými by chceli vzniku nelegálnych skládok predchádzať. Jedným z opatrení sú fotopasce, vytypované sú momentálne dve lokality na ich osadenie. "Pri väčších skládkach sa musíme aj o niečo oprieť. Preto fotopasce či iné zabezpečenie prípadného záznamu vidíme ako jednu z dôležitých možností predchádzaniu vzniku nových skládok," podotkol Kuruc.



V Petržalke ide primárne o dobrovoľníkov zo skupín Upracme si Petržalku, Zelená hliadka či iniciatívy Za krajšiu Petržalku. Pri odvoze a odstraňovaní odpadu spolupracujú najmä s hlavným mestom, mestskou časťou, spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a Komunálnym podnikom.